«Надлежащий ответ». Удар Ирана по Израилю оценили в ХАМАС
Удар иранских военных по Израилю является надлежащим ответом на атаку по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al-Aqsa TV со ссылкой на пресс-службу палестинского движения ХАМАС.
«Мы считаем, что военная операция Ирана против сионистского образования является его надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске», - заявили в пресс-службе.
В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков ударных дронов, а затем заявил о ракетной атаке в ответ на нападение на дипломатическую миссию в САР.
Представительство Ирана в ООН назвало эти удары законным правом на самооборону , которое закреплено в уставе организации. По всей территории Ирана звучала воздушная тревога, жители укрылись в убежищах.
Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю перехватить три баллистические ракеты и порядка 70 беспилотников , которые выпустил Иран.