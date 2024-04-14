«Надлежащий ответ». Удар Ирана по Израилю оценили в ХАМАС

«Мы считаем, что военная операция Ирана против сионистского образования является его надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске», - заявили в пресс-службе.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков ударных дронов, а затем заявил о ракетной атаке в ответ на нападение на дипломатическую миссию в САР.

Представительство Ирана в ООН назвало эти удары законным правом на самооборону , которое закреплено в уставе организации. По всей территории Ирана звучала воздушная тревога, жители укрылись в убежищах.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю перехватить три баллистические ракеты и порядка 70 беспилотников , которые выпустил Иран.