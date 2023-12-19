Надежды на изменение политики США в случае избрания Трампа назвали смешными

По его мнению, разговоры о вероятном отказе Соединенных Штатов от финансирования Украины после избрания Байдена звучат смешно.

«Это можно назвать дележкой шкуры неубитого медведя. Трамп еще не выдвинулся, у него незакрытое уголовное дело. Также ему еще нужно выиграть выборы. Лично у меня большие сомнения, что его допустят до выборов, в том числе и Байдена», - сказал политолог.

Светов напомнил, что, помимо финансирования Украины, в США также обсуждают оборонный бюджет, часть которого предусмотрена для передачи киевскому режиму.

«Это внутренние разборки. Но всерьез обсуждать, что будем делать Трамп в январе 2025 года… Он ведь тоже многое обещал, когда избирался в прошлый раз, но ничего не выполнил. Ситуация по отношению к нам не изменится. Основная линия идет на то, что Россия и Китай являются основными противниками, она заложена в доктрине США», - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что в состоянии склонить Россию и Украину к урегулированию конфликта в течение суток , писал RT.