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Иранский дипломат подчеркнул, что у государства есть опыт работы в крупных международных организациях.

«Россия - страна, обладающая опытом в организациях мирового и регионального уровня, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата», - заявил Сафари.

Он пояснил, что обычно председательствующая страна не передает данные по различным сферам деятельности объединения следующему государству. Эту проблему поможет решить секретариат. Иран, как подчеркнул Сафари, заинтересован в его создании «как можно скорее».

Замглавы МИД поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС. Россия может помочь Ирану и другим странам-членам в достижении целей в рамках организации, подытожил дипломат.

Ранее бывший аналитики ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Россия в БРИКС может создать альтернативный долларовому финансовый порядок.