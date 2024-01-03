03 января 2024, 11:30

Надежду на создание Россией секретариата БРИКС озвучили в Иране

РИА «Новости»
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Россия, которая с января 2024 года стала председательницей в БРИКС, может образовать секретариат объединения. Об этом РИА «Новости» заявил замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.

Иранский дипломат подчеркнул, что у государства есть опыт работы в крупных международных организациях.

«Россия - страна, обладающая опытом в организациях мирового и регионального уровня, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата», - заявил Сафари.

Он пояснил, что обычно председательствующая страна не передает данные по различным сферам деятельности объединения следующему государству. Эту проблему поможет решить секретариат. Иран, как подчеркнул Сафари, заинтересован в его создании «как можно скорее».

Замглавы МИД поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС. Россия может помочь Ирану и другим странам-членам в достижении целей в рамках организации, подытожил дипломат.

Ранее бывший аналитики ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Россия в БРИКС может создать альтернативный долларовому финансовый порядок.

Россия Иран БРИКС
03 января 2024, 12:15
Компания «Алроса» подпала под санкции Евросоюза
РИА «Новости»
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Европейский союз наложил санкции на российскую компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Марыничева. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Компания «Алроса» объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Компания занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья.

Основные объекты компании находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.

Агентство Reuters отмечало, что на государства «Большой семерки» приходится свыше 70% мирового спроса на алмазы. Ради соблюдения санкций на поставки алмазов из России, они введут специальную систему отслеживания происхождения драгоценных камней.

Санкции Евросоюз
03 января 2024, 10:01
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 65
Global Look Press
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Мощные землетрясения в Японии унесли жизни уже 65 человек. Об этом со ссылкой на власти страны сообщило издание Asahi.

Пострадавшими в результате удара стихии признали свыше 100 человек. В центре катаклизма оказалась префектура Исикава. Подземные толчки полностью уничтожили порядка 200 жилых домов и 100 строений, электричества лишились более 33 тысяч домов.

Экстренные службы приступили к разбору завалов и поиску людей, на помощь им пришли военные. Всего из Исикавы в безопасное место эвакуировали более 65 тысяч человек.

Серия землетрясений прокатилась по Японии утром 1 января. Все началось с подземных толчков магнитудой 5,7 и 7,4 балла, их почувствовали жители Токио, Осаки и Киото.

Утром 3 января стало известно о новом землетрясении в Исикаве , его мощность составила 5,5 балла.

Землетрясения Япония
03 января 2024, 09:57
Казахстан указал на незаменимость России в мире
РИА «Новости»
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Россия является важнейшим партнером Казахстана, а также государством, без которого в мире нельзя решить ни одну проблему. Такое мнение высказал глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью Egemen Qazaqstan.

Он подчеркнул, что за последние три десятилетия стороны подписали более 300 договоров и соглашений. Отношения России и Казахстана динамично развиваются.

«Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия России. Это ясно с Луны», - сказал Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что президент Владимир Путин - это человек, влияющий «на глобальный климат» как словом, так и делом.

По его словам, результат мартовских президентских выборов в России очень важен для Казахстана. В республике будут внимательно следить за ними.

Сам президент Казахстана отмечал, что не планирует переизбираться в 2026 году. Он счел семилетний срок для управления государством достаточным.

Токаев не намерен вносить изменения в конституцию страны, чтобы продлить свои полномочия или получить право баллотироваться на новый срок.

Казахстан Россия Владимир Путин Выборы
03 января 2024, 09:19
Идею фон дер Ляйен о цифровом евро назвали бесполезной для ЕС
Global Look Press
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Введение цифрового евро — бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Введение цифрового евро - бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Политик подчеркнул, что спустя 25 лет с момента введения единой валюты ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и директор МВФ Кристин Лагард анонсировали введение цифрового евро. Однако эта мера не даст никакого результата, поскольку «рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены».

Дюпон-Эньян также призвал всеми силами сопротивляться прекращению анонимности. По его мнению, власти не должны отслеживать покупки граждан.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в попытках развалить ЕС из-за ее позиции по Украине. Глава Еврокомиссии предлагала выработать механизм, который помог бы решать вопросы блока без участия всех его 27 членов.

Евро Урсула фон дер Ляйен

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