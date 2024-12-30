30 декабря 2024, 05:45

Надежда тает с каждой минутой. Трехлетняя девочка неделю ждет спасателей в колодце в Индии

Unsplash
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Трехлетняя девочка провалилась в скважину в Индии. Спасатели пытаются помочь ей уже около недели, сообщила газета The Times of India.

Глубина скважины составляет 200 метров. Девочка Четна держится на выступе на 45-метровой отметке.

«Прошло шесть дней… Моя дочь голодна и хочет пить. Пожалуйста, вытащите мою дочь как можно скорее. Надежда на выживание малышки тает с каждой минутой», - привело издание слова матери девочки Дхоли Деви.

Спасатели пытаются добраться до Четны через параллельный тоннель, его бурят вручную. Операция продолжается уже 110 часов. Девочка не подавала голос последние два дня.

Всего две недели назад пятилетний мальчик упал в скважину в том же районе. Власти провели спасательную операцию длиной 55 часов, однако спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге нашли семилетнюю девочку , пропавшую в Финском заливе. Она сама доплыла до берега.

Спасатели Дети Индия
30 декабря 2024, 05:33
В Афганистане запретили строить дома с окнами, в которых можно увидеть женщин
Unsplash
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Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому окна в домах должны проектироваться так, чтобы в них не было видно женщин. Об этом сообщило издание TOLOnews в своем Telegram-канале.

Окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин, которые занимаются домашними делами или отдыхают сидя. В документе пять пунктов.

«Если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины», - говорится в указе.

Если нет возможности соблюсти это условие, то тогда нужно установить перед окном стену, либо другим способом не допустить «ущерба для соседа».

Четыре страны заявили, что готовы подать иск в Международный суд ООН против действующего в Афганистане движения «Талибан»*. Движение обвинили в «грубых и систематических нарушениях» Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Строительство Женщины
30 декабря 2024, 04:13
Пассажир разбившегося Boeing 737 успел отправить сообщение своим близким
Global Look Press
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Один из погибших пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в аэропорту Муан в Южной Корее, успел написать несколько сообщений своему родственнику. Он описывал происходящее, а в конце успел попрощаться. Об этом сообщило агентство News1.

«В крыло попала птица. Приземлиться не получается», - написал пассажир непосредственно перед посадкой самолета ожидавшему в аэропорту родственнику.

В ответ на вопрос, когда это произошло, близкий пассажира получил страшный ответ.

«Прямо сейчас. Видимо, мне пора высказать свою последнюю волю…» - написал погибший.

После этого пассажир самолета перестал отвечать на сообщения, а через две минуты самолет приземлился на «брюхо», после чего выкатился со взлетной полосы и взорвался.

Южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров самолета. Всего на борту Boeing 737-800, совершавшего рейс по маршруту Бангкок - Муан, находился 181 человек, среди которых было пятеро детей.

Ранее один из двух выживших в авиакатастрофе пришел в себя в реанимации и начал говорить. Но пока расспросы отложили, чтобы не нанести пациенту дополнительный вред.

Дети Авиакатастрофы Птицы Самолеты Южная Корея Boeing Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
30 декабря 2024, 02:07
Шансы выжить 50/50. Тяжелобольной Асме Асад перекрыли дорогу в Лондон
Global Look Press
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Тяжелобольной жене бывшего сирийского главы Башара Асада Арме запретили возвращаться в Великобританию для лечения. Об этом сообщило The Times.

Асма Асад родилась в Лондоне. Однако срок ее британского паспорта истек еще в 2020 году. Источники издания в Уайтхолле подтвердили, что у нее больше нет действительных документов для въезда в Великобританию.

Министр внутренних дел Королевства Иветт Купер также публично заявила, что правительство не позволит Асме Асад вернуться в страну, поскольку решение «не может быть основано исключительно на соображениях здоровья». Министр иностранных дел Дэвид Лэмми ранее назвал Асму, родившуюся и выросшую в Актоне, на западе Лондона, «нежелательной гостьей».

В середине декабря The Telegraph сообщил, что Асму Асад изолировали от других людей из-за лейкоза во избежание заражения инфекционными заболеваниями. Врачи, по сведениям источников газеты, оценили ее шансы выжить как 50/50. Один из собеседников издания заявил, что «Асма умирает».

В Великобритании Асма Асад работала инвестиционным банкиром в крупном банке. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году - в тот же год он возглавил Сирию. В мае 2024 года Асме Асад диагностировали лейкемию.

Лондон Великобритания Сирия Башар Асад
30 декабря 2024, 01:37
Критик помощи Украине Миланович вырвался вперед на выборах президента Хорватии
Unsplash
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Действующий президент Зоран Миланович, кандидат от оппозиционной партии Социал-демократов, имеет все шансы победить в первом туре президентских выборов в Хорватии. Об этом со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии сообщил местный портал Dnevnik.hr.

Предварительные результаты показали, что на основании результатов почти 52% избирательных участков Миланович получил 50,1% поддержки, значительно опередив своего основного соперника Драгана Примораца - кандидата от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС). Приморац набрал только 22,3%.

Однако окончательные результаты еще не объявлены. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, 12 января состоится второй тур выборов.

Должность президента в Хорватии носит в основном церемониальный характер. Миланович на протяжении всего своего прошлого срока конфликтовал с премьер-министром Андреем Пленковичем по вопросам внешней и государственной политики и жестко критиковал Европейский Союз и НАТО за их поддержку Украины. В 2022 году он также ставил условия вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Выборы

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