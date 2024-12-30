Надежда тает с каждой минутой. Трехлетняя девочка неделю ждет спасателей в колодце в Индии

Глубина скважины составляет 200 метров. Девочка Четна держится на выступе на 45-метровой отметке.

«Прошло шесть дней… Моя дочь голодна и хочет пить. Пожалуйста, вытащите мою дочь как можно скорее. Надежда на выживание малышки тает с каждой минутой», - привело издание слова матери девочки Дхоли Деви.

Спасатели пытаются добраться до Четны через параллельный тоннель, его бурят вручную. Операция продолжается уже 110 часов. Девочка не подавала голос последние два дня.

Всего две недели назад пятилетний мальчик упал в скважину в том же районе. Власти провели спасательную операцию длиной 55 часов, однако спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге нашли семилетнюю девочку , пропавшую в Финском заливе. Она сама доплыла до берега.