«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», - сказал он.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились почти полтора часа. После этого, как ожидается, лидеры двух стран должны пообщаться уже с глазу на глаз.

Ким Чен Ын в начале встречи указал на роль России в поддержании стратегического баланса в мире, а также заявил о полной поддержке проведения специальной военной операции.

Путин выразил благодарность за поддержку Северной Кореей политического курса РФ, а также отметил большой шаг вперед в развитии межгосударственных связей двух стран.

Отдельно он отметил, что сейчас подготовлен новый фундаментальный документ , который ляжет в основу отношений государств на долгие годы вперед.