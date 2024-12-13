Над авиабазой Рамштайн в Германии заметили неопознанные беспилотники

«Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. Это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», - сообщило издание.

Неопознанные беспилотники заметили над базой Рамштайн в вечерние часы 3 и 4 декабря. Военные подтвердили информацию о дронах, но заявили, что они не оказали воздействия на работу объекта.

Ранее немцев предупредили о возможных длительных отключениях электроэнергии. Власти заявили, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны, так как возросло количество атак на критическую инфраструктуру.