13 декабря 2024, 21:15

Над авиабазой Рамштайн в Германии заметили неопознанные беспилотники

РИА «Новости»
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Неопознанные беспилотники заметили в небе над военными объектами в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. Это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», - сообщило издание.

Неопознанные беспилотники заметили над базой Рамштайн в вечерние часы 3 и 4 декабря. Военные подтвердили информацию о дронах, но заявили, что они не оказали воздействия на работу объекта.

Ранее немцев предупредили о возможных длительных отключениях электроэнергии. Власти заявили, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны, так как возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

Германия Беспилотники Военные
13 декабря 2024, 21:02
«Это меньшее из зол». Сирийские друзы решили присоединиться к Израилю
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Друзы, проживающие в сирийской деревне Хадер, расположенной на юге страны, изъявили желание присоединиться к Израилю. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Издание опубликовало видео, на котором представитель друзской общины поддерживает идею присоединения к территории, находящейся под контролем Израиля. Он призывает жителей задуматься о будущем друзов после свержения президента Башара Асада.

«Если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло. И даже если это считается злом, просить присоединения к [израильским] Голанам - это гораздо меньшее зло, чем зло, которое нас ждет», - сказал он.

Как сообщило издание The Jewish Press, совет шести друзских деревень в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии принял решение не допустить проникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок и присоединиться к Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

Голанские высоты - это территория, где исторически проживали друзы. Это этноконфессиональная группа арабов, которая исповедует свою версию ислама и населяет преимущественно Сирию, Ливан и Израиль.

Ранее стали известны детали побега Асада из Сирии. По слухам, перед отъездом он заверил офицеров, что Россия окажет ему поддержку. Асад так долго скрывал свои планы покинуть страну, что не поделился ими даже со своим младшим братом, который командует элитным подразделением - 4-й бронетанковой дивизией. Решение предоставить политическое убежище экс-президенту Сирии и его семье принял лично Владимир Путин.

Израиль Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
13 декабря 2024, 20:03
Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии
Global Look Press
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Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», - заявили журналисты.

Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.

Сейчас в САР находятся две военные базы России - в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.

Сирия Военные Захват власти в Сирии
13 декабря 2024, 19:38
Зурабишвили отказалась покидать Президентский дворец
РИА «Новости»
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Лидер Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Об этом она сообщила в интервью Radio France Internationale (RFI).

«Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением», - сказала глава республики.

Она добавила, что участвовавшие в парламентских выборах партии не признают легитимность предстоящих выборов. Президент остался единственным легитимным институтом в Грузии, заявила Зурабишвили.

Накануне СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать выборы главы республики. Политика уличили в действиях в связке с некими «западными кураторами».

Грузия Выборы Парламентские выборы в Грузии
13 декабря 2024, 18:41
Венгрия и Болгария нашли способ для продолжения транзита газа из России
Pxhere
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Венгрия и Болгария нашли способ обеспечить транзит российского газа, несмотря на санкции США. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своем Facebook*.

По его словам, Венгрия оплачивает российский газ через Газпромбанк, а Болгария получает деньги за транзит газа также через этот банк. Таким образом, стороны нашли решение, которое не противоречит санкциям.

Венгрия получает российский газ по газопроводу «Турецкий поток», который транспортирует газ из России в Турцию и затем транзитом через Болгарию в Венгрию. Этот маршрут обеспечивает основной объем потребляемого газа - в этом году уже более семи миллиардов кубометров.

Весной министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что «Булгаргаз» намерен подать иск к «Газпрому» на сумму около 400 миллионов евро. Причиной иска стало прекращение поставок газа, которое произошло два года назад. Он также грозил, что Болгария может остановить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдет способ оплаты из-за американских санкций.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Венгрия Газ Болгария Санкции Россия

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