26 января 2024, 07:48

Нацкомитет республиканской партии определил своего кандидата на выборах — СМИ

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Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) назовет бывшего президента Дональда Трампа своим кандидатом на выборах. Об этом сообщило издание NBC News.

С проектом резолюции члены RNC ознакомились перед зимним собранием республиканской партии в Лас-Вегасе. В тексте документа указали, что единственным возможным кандидатом от республиканцев на пост президента США в 2024 году является Трамп.

«И с текущего момента [RNC] переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», - отметили в резолюции.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что американцы устали от президента Джо Байдена и экс-лидера США Дональда Трампа. По мнению эксперта, жители страны не хотят снова видеть у власти этих политиков. Сетов добавил, что должность вице-президента при Трампе займет либо Рон Десантис, либо Никки Хейли. Он подчеркнул, что их назначение привлечет более молодых избирателей.

США Дональд Трамп Выборы президента США
26 января 2024, 07:53
Антиправительственные митинги вновь прошли в Словакии
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В ряде городов Словакии, в том числе в Братиславе, 25 января прошли антиправительственные митинги. Люди протестовали против планов властей масштабно реформировать уголовное законодательство. Об этом написало РИА «Новости».

Оппозиция анонсировала митинги по крайней мере в 15 городах. Только в Братиславе в акции приняли участие около 27 тысяч человек. Выступая перед протестующими, глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка отметил, что гордится ими и премьер Словакии Роберт Фицо явно недооценил готовность народа защищать справедливость.

«Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует. <…> Он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько требуется», - обратился Шимечка к собравшимся.

Его поддержали криками: «Мы не будем молчать!» и «Хватит с нас Фицо!».

Михал Шимечка заявил со сцены, что если премьера не остановят протесты в 24 городах, «их будет еще больше».

Люди выступают против смягчения наказания за имущественные и экономические преступления и упразднение специальной прокуратуры. Оппозиция подозревает, что таким образом власти хотят прекратить расследование политически чувствительных дел. Митинги против реформы уголовного законодательства также прошли в Словакии 12 января.

Протесты Митинги Оппозиция Словакия
26 января 2024, 07:40
Запад безуспешно попытается устроить революцию в России — Нарышкин
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Запад поверил в свою способность устраивать в разных странах перевороты в своих интересах и под влиянием «головокружения от успехов» планирует устроить революцию в России, но все попытки будут безуспешными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», - констатировал он.

Нарышкин напомнил, что на счету Запада - трагедия «арабской весны» и украинского «евромайдана», с последствиями которого миру приходится иметь дело до сих пор. Запад предположил, что таким же образом справится с Россией, но «ничего из этого не получилось и не получится», подчеркнул директор СВР.

В том же интервью он предупредил о возможности новых антироссийских провокаций со стороны Запада. Их действие и продолжительность будут кратковременными, поскольку в современном мире быстро вскрывается любая ложь, добавил Сергей Нарышкин.

Россия Запад
26 января 2024, 07:32
Впервые в истории США человека казнили с помощью чистого азота
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В Алабаме казнили заключенного Кеннета Юджина Смита. Процедура впервые в истории США прошла при помощи чистого азота. Об этом сообщила газета Alabama Local News.

Мужчину приговорили к смертной казни за заказное убийство женщины в 1988 году. Как сообщил губернатор штата Кей Айви, в результате проведенной процедуры 58-летнего Кеннета Смита объявили мертвым.

Это не первая попытка лишить жизни осужденного. В ноябре 2022 года ему пытались вколоть стандартную для США смертельную инъекцию, но в отведенное для казни время специалисты не смогли ввести иглу в подходящую вену.

На этот раз на Смита надели специальную маску с подачей чистого азота, который вытесняет кислород и вызывает гипоксию и смерть. Представители властей Алабамы заверили, что подобный метод аналогичен эвтаназии, которую используют по всему миру. Однако адвокаты Смита заявляли, что в штате нет качественного оборудования для проведения этой казни. Безразмерная маска с подачей азота может пропускать достаточное количество кислорода, что приведет к страданиям осужденного.

Изначально суд присяжных проголосовал за пожизненное заключение для него. Но судья отменил их решение. В результате пожизненное заключение заменили на смертную казнь. Спустя время власти Алабамы упразднили право судей на подобные действия. Однако решение по делу Кеннета Смита приняли до введения ограничений, поэтому приговор оставили в силе.

США Убийства Суд Смертная казнь
26 января 2024, 07:24
Французский политик назвал провокацией действия ЕК и призвал «уничтожить Евросоюз»
Unsplash
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Франции следует выйти из Евросоюза, чтобы сохранить сельское хозяйство. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

Он прокомментировал слова исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса о завершении переговоров между ЕС и МЕРСОКУР. По его мнению, заключение соглашения «убьет сельское хозяйство».

«В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРСОКУР», - отметил политик.

Филиппо раскритиковал действия Европейской комиссии и призвал Францию покинуть Евросоюз, чтобы избежать удара по экономике страны.

«Давайте уничтожим ЕС прежде, чем оно уничтожит нас!» - заключил французский политик.

Ранее Филиппо осудил призыв председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжения помощи Украине. Он назвал ее слова безумием и высказался против выделения ВСУ 50 миллиардов евро.

Еврокомиссия Сельское хозяйство Евросоюз Франция Экономика

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