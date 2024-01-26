С проектом резолюции члены RNC ознакомились перед зимним собранием республиканской партии в Лас-Вегасе. В тексте документа указали, что единственным возможным кандидатом от республиканцев на пост президента США в 2024 году является Трамп.

«И с текущего момента [RNC] переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», - отметили в резолюции.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что американцы устали от президента Джо Байдена и экс-лидера США Дональда Трампа. По мнению эксперта, жители страны не хотят снова видеть у власти этих политиков. Сетов добавил, что должность вице-президента при Трампе займет либо Рон Десантис, либо Никки Хейли. Он подчеркнул, что их назначение привлечет более молодых избирателей.