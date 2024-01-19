«Нацист и маккартист». Мадуро пристыдил Милея за выступление в Давосе

Читайте нас в:

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Нацист и маккартист», - сказал он.

Николас Мадуро посочувствовал аргентинскому народу. По его мнению, речь президента опечалила, возмутила и опозорила граждан этой страны. Политик назвал выступление Хавьера Милея на форуме в Давосе ошибкой.

Аргентинский президент заявил в своей речи об опасности идей коллективизма и социализма для стран Запада. Он призвал поддерживать свободный рыночный капитализм.

Предвыборная кампания Хавьера Милея запомнилась громкими заявлениями. Например, он обещал закрыть Центробанк Аргентины. После избрания регулятор продолжил свою работу.