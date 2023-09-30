Нацист Хунка скрылся с семьей после скандала в Канаде

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«Боятся показать лицо», - сказала она о Хунке.

По словам Бонанфан, она не знала о том, что Хунка - ветеран дивизии «Галичина» войск СС.

Семью Хунки заранее не предупредили о планах властей Канады устроить ему прием в парламенте. Родственники эсэсовца предполагали, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в отдельной комнате.

Скандал с Хункой произошел 22 сентября, когда Зеленский прибыл в парламент Канады и ему представили 98-летнего мужчину как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны». Позже выяснилось, что он был бойцом нацистской дивизии, осуществлявшей зверства против евреев, поляков и белорусов.

Позже глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Украины уйти в отставку после скандала с чествованием ветерана СС.