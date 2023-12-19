Национальные интересы не позволили Орбану участвовать в голосовании по Украине

Он сравнил политику с игрой шахматы. В ней Орбан является одним из лучших спортсменов. По мнению Шпетле, премьер-министр учитывает национальные интересы, оценивает будущее и может заранее просчитать политические и экономические последствия решений.

«Очевидно, он говорил с остальными членами венгерского правительства, и они сочли это решение наилучшим», - подчеркнул эксперт.

Шпетле заверил, что Орбан всегда принимает хорошие решения. А голосование на саммите Евросоюза он назвал лицемерным, так как Германия и Франция прекрасно осознают, что «нельзя финансировать Украину до бесконечности», добавил эксперт.

Орбан предупреждал, что страна прервет переговоры ЕС с Украиной , если они будут угрожать интересам Венгрии. По его словам, государство не намерено расплачиваться за финансовые и экономические последствия в случае принятия республики в Евросоюз.