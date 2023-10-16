Национальность погибших журналистов в Газе не установили

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«Больше трех тысяч мирных людей погибших, около 11 тысяч раненых. Точной информации насчет журналистов пока нет, но мы говорим, что пять. Из какой страны, пока не ясно», - сказал он.

По словам представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кудры, около 1,2 тысячи человек могут находиться под завалами зданий, рухнувших при бомбардировках сектора Газа со стороны израильских войск. Он отметил, что 500 из них могут быть детьми.

После ударов ЦАХАЛ в Газе мирные жители оказались погребены заживо под руинами своих домов. Ранее спасатели напоили застрявшего под завалами дома ребенка. Несовершеннолетний оказался в каменном мешке, люди опустили к нему трубочку с водой, чтобы спасти от жажды.

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября. Движение ХАМАС направило в сторону Израиля тысячи ракет. После этого ЦАХАЛ стал наносить ответные удары.