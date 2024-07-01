«Национальное объединение» победило в первом туре выборов во Франции

Президент США Джо Байден признался, что в ходе дебатов с претендентом на пост главы государства Дональдом Трампом был не в лучшей форме. Его слова привело агентство Bloomberg.

Байден отметил, что понимает обеспокоенность представителей Демократической партии своим выступлением.

«Я все прекрасно понимаю насчет дебатов. У меня выдался не самый лучший вечер», - сказал он в ходе встречи с крупными донорами проведения президентской кампании.

При этом действующий президент подчеркнул, что не стал бы баллотироваться на пост, не будь у него уверенности в собственной победе.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена прошли 27 июня в эфире канала CNN. Большинство политических экспертов отмечали, что для Байдена они завершились полным провалом.

При этом семья президента обвинила в неудачных дебатах его советников.