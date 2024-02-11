Нацинтересы. В МИД рассказали о подготовке ответа на санкции ЕС против алмазов

Ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. С 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», - отметил Студенников.

Он добавил, что антироссийские санкции в отношении алмазов станут болезненными для стран Европы, связанных с мировой торговлей драгоценными камнями. Студенников привел в пример Бельгию. Он считает, что государство находится на грани экономических убытков и потери рабочих мест из-за ограничений в адрес России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 1 марта запретят ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Решение приняли по результатам консультаций с Госдепом, Минторговли и Министерством внутренней безопасности.