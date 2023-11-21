«Начался беспредел». Российский адвокат пострадал от рук полицейских в турецком отеле

«Какой-то неадекватный человек начал прыгать на меня. Потом я позвал знакомых, с ним повторилось то же самое - незнакомец прыгал и на них», - рассказал адвокат.

На просьбы Сурова вызывать полицию сотрудники отеля отвечали отказом.

«Менеджер сказал, что это наши проблемы, мол, если хотите полицию выходите из отеля и вызывайте. Мы добились того, что полиция приехала. Вот только после этого начался вообще беспредел. Они стали кидаться на нас», - отметил он.

В ходе конфликта начальник охраны несколько раз ударил Сурова и обвинил его в произошедшем. Позже полицейские вывели адвоката на улицу и стали просить подписать какие-то документы, он ответил отказом. С руководством отеля юристу также не дали пообщаться, сославшись на загруженность.