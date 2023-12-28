Началось разбирательство против банка BNP Paribas во Франции по делу об отмывании денег

У полицейских вызвали подозрения несколько денежных переводов, которые с 2019 по 2021 год отправили через TCR International Limited. В тот период брокерская компания делала инвестиционные операции от имени своих пользователей посредством BNP Paribas Securities Services.

По информации французских правоохранителей, через счета TCR International Limited в стране прошло свыше 220 миллионов евро. Эти деньги имели «сомнительное происхождение». Также в части операций были задействованы украинцы и россияне.

Журналисты отметили, что TCR International оказалась во внимании полиции Франции после упоминания в разбирательстве правительства США, которое расследовало дело о денежных операциях, вероятно, связанных с частной военной компанией «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

Американский Минюст попросил помощи у Франции в расследовании случившегося. На данный момент французские власти не нашли связей с российским бизнесменом и его деятельностью.

Ранее во Франции задержали одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его обвинили в отмывании средств и нарушении санкций.