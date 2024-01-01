01 января 2024, 09:25

Началось председательство России в БРИКС

РИА «Новости»
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С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».

С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».

В Кремле ранее отмечали, что сделают все возможное для быстрой адаптации новых членов БРИКС к работе в объединении. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что само председательство будет ориентировано на создание справедливого миропорядка.

Россия уже анонсировала около 200 мероприятий в рамках своего председательства. Саммит БРИКС состоится в октябре 2024 года в Казани. На площадке пройдут контакты руководства России с лидерами других стран объединения. Кроме того, возможны встречи в формате БРИКС+ и с участием глав развивающихся государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что порядка 30 стран хотят наладить партнерские отношения с БРИКС. В том числе проявляют интерес и государства Латинской Америки, добавил он.

Россия БРИКС
01 января 2024, 09:13
Стало известно количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes
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В течение 2023 года умер 21 миллиардер из списка журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Двое миллиардеров скончались в Малайзии, трое в Индии и девять в США. При этом из них всего одна женщина - владелец фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин, которой было 56 лет. Известно, что она боролась с онкологическим заболеванием.

Средний возраст умерших миллиардеров составил 85 лет. Самыми старыми оказались акционер и вице-председатель Berkshire Hathaway Билли Маккомбс (95 лет) и Чарльз Мангер (99 лет).

В октябре стало известно о смерти американского бизнесмена Чака Фини в возрасте 92 лет, который основал сеть магазинов Duty Free. В последние годы жизни он активно занимался благотворительностью и раздал более восьми миллиардов долларов в пользу общественных организаций.

Ранее стало известно имя самой богатой женщины в мире.

Forbes
01 января 2024, 08:35
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе новогодней встречи с руководством армии приказал уничтожить Южную Корею и США, если они начнут конфликт против страны. Об этом сообщило издание «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын заявил, что усилия США и южнокорейцев по противодействию революции КНДР продолжат расти. По его словам, наша армия должна обладать четким пониманием главного врага и решительным духом противостояния для разгрома врагов в случае провокаций», - отметили журналисты.

Также северокорейский лидер заявил о необходимости «затачивать меч» ради защиты безопасности страны и всего остального мира.

Ранее Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к вероятной войне. Он поставил соответствующие задачи перед подразделениями гражданской обороны, ядерного оружия, областями военной промышленности и Народной армией.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе новогодней встречи с руководством армии приказал уничтожить Южную Корею и США, если они начнут конфликт против страны. Об этом сообщило издание « Голос Кореи ».

Ким Чен Ын КНДР
01 января 2024, 03:01
«Может обогнать». Экс-глава МИД Австрии восхитилась прогнозами Путина об экономике России
РИА «Новости»
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Обстановка в мировой экономике значительно поменялась в пользу России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном.

«В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент [России Владимир] Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», - напомнила она.

По словам экс-главы МИД Австрии, через два месяца заявление президента РФ сбылись. Россия обошла ФРГ в показателях и поднялась выше в списке десяти самых крупных экономических держав.

Ранее в американской консалтинговой компании Standard & Poor’s Global выяснили, что деловая активность в производственном секторе в России в декабре 2023 года увеличивалась максимальными темпами.По данным журналистов, глобальный индекс активности в отрасли обрабатывающей промышленности повысился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Результат стал самым высоким с января 2017 года.

Германия Австрия Россия Владимир Путин Экономика
01 января 2024, 02:55
Жители Турции после трех землетрясений побоялись возвращаться домой
Freepik
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Жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны из опасения повторных землетрясений побоялись возвращаться в дома и решили провести ночь в автомобилях у автозаправочных станций. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

После трех землетрясений, произошедших в районе Юксекова в Хаккари, местные жители скопились у автозаправочных станций.

«Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях», - передал телеканал.

Три землетрясения за день, 31 декабря, обрушились на юго-восток Турции. Первые подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в 19:37 по местному времени. Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52, а уже в 20:06 - третье.

Турция Землетрясения Топливо

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