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«Подтверждаю, что генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку в понедельник с поста начальника генерального штаба», - отметила пресс-секретарь.

Клейшмит указала на то, что генерал так же, как и любой военнослужащий, может отправиться в отставку без объяснения причин.

Также с поста ушел оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Пиотровский. Он находился на должности с 2018 года.

«Мы не будем комментировать эту ситуацию. Подтверждаем, что он подал в отставку», - подчеркнул пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский.

Польше предрекли серьезные последствия помощи киевскому режиму. Авторы материала журнала Myśl Polska сравнили республику с «безответственным посетителем ресторана», который обещал другим гостям заплатить за них, но не посмотрел на цены. Журналисты заверили, что Польша потратит десятилетия, чтобы закрыть этот «счет».