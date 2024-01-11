11 января 2024, 13:33

Начались слушания дела о геноциде Израиля в Гааге

РИА «Новости»
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В Международном суде ООН в Гааге начались слушания дела о геноциде Израиля, сообщило РИА «Новости». Суд рассмотрит обращение Южной Африки, попросившей принять срочные «временные меры».

По данным агентства, представитель делегации ЮАР Висумузи Мадонсела обвинил Израиль в проведении политики «апартеида» во отношении палестинцев. Он напомнил, что еврейское государство еще с 1948 года «систематически перемещает и разделяет» народ Палестины.

Ранее стало известно, что Израиль отказался от сотрудничества с Международным уголовным судом при расследовании военных преступлений в секторе Газа. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор аргументировал эту позицию тем, что его страна «защищает права своих граждан и борется с терроризмом».

Слушания будут проходить 11 и 12 января. Присутствует многочисленная делегация Израиля, которой предстоит выступить 12 января. В первый день состоится выступление южноафриканской делегации, насчитывающей свыше 20 человек. Судебная коллегия включает 15 судей.

Израиль Суд Международные отношения ООН
11 января 2024, 14:54
Рак последней стадии диагностировали экс-тренеру сборной Англии Эрикссону
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Легендарный экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Его слова привело издание Sveriges Radio.

Последним местом работы специалиста был шведский «Карлстад». Эрикссон занимал в клубе должность спортивного директора. Он покинул пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу», - поделился экс-тренер.

На протяжении своей карьеры 75-летний Эрикссон работал в итальянских «Лацио», «Роме» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити», португальской «Бенфике» и шведском «Гетеборге». Он также возглавлял сборные Англии, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Ранее стало известно о смерти двукратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона мира в составе сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. Информацию о смерти легендарного защитника подтвердила его семья.

Англия Спортсмены Болезни Футбол Рак
11 января 2024, 14:40
Вооруженные люди проникли на борт судна у берегов Омана
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Посторонние люди с оружием проникли на судно у оманского порта Сохар. Об этом в соцсети Х сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) Соединенного Королевства.

Представитель службы безопасности во время телефонного разговора с капитаном услышал голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с кораблем теперь не удается.

UKMTO уточнило, что несанкционированное проникновение на борт совершили около пяти вооруженных людей в масках и черной военной форме.

«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 (06:30 по московскому времени)», - отметили в компании.

В декабре неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал торговое судно у берегов Индии, сообщало UKMTO. БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравала. После атаки на судне произошел взрыв и начался пожар, никто не пострадал. Власти начали расследование по факту случившегося.

Великобритания Корабли Оружие
11 января 2024, 14:03
США уличили в проведении семинаров по разжиганию вражды в России
Unsplash
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Спецслужбы США планируют провести семинары под дипломатическим прикрытием, чтобы попытаться раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) и главу ведомства Сергея Нарышкина.

Первый семинар проведут в Риге 16–18 февраля. Наставниками будут представители американских спецслужб, которые работают в посольствах США в Москве и Риге под видом дипломатов. В СВР отметили, что перед выборами президента России американские власти хватаются за любую возможность раскачать ситуацию в стране. Они хотят «обработать» российских выпускников американских образовательных и культурных программ, чтобы те заменили уехавшую на Запад несистемную оппозицию.

США Латвия Выборы президента — 2024
11 января 2024, 13:14
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане
Пресс-служба МЧС
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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался в 41 километре к югу от Джурма. В этом населенном пункте около 12 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 километров.

Отмечается, что подземные толчки ощущались и в нескольких районах соседнего Пакистана, в Узбекистане, Казахстане и Индии.

Накануне землетрясение мощностью 4,1 зарегистрировали в турецкой провинции Кахраманмараш.

Эпицентр располагался в районе Нурхак. Очаг залегал неглубоко - на глубине примерно семь километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не было.

В Японии сильное землетрясение началось 1 января. По данным на девятое число, природный катаклизм унес жизни 202 человек.

СМИ писали также о более чем 500 пострадавших. Землетрясение вызвало пожары, в которых пострадали более 300 построек.

Афганистан Индия Землетрясения Япония Пакистан

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