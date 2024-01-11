Начались слушания дела о геноциде Израиля в Гааге

По данным агентства, представитель делегации ЮАР Висумузи Мадонсела обвинил Израиль в проведении политики «апартеида» во отношении палестинцев. Он напомнил, что еврейское государство еще с 1948 года «систематически перемещает и разделяет» народ Палестины.

Ранее стало известно, что Израиль отказался от сотрудничества с Международным уголовным судом при расследовании военных преступлений в секторе Газа. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор аргументировал эту позицию тем, что его страна «защищает права своих граждан и борется с терроризмом».

Слушания будут проходить 11 и 12 января. Присутствует многочисленная делегация Израиля, которой предстоит выступить 12 января. В первый день состоится выступление южноафриканской делегации, насчитывающей свыше 20 человек. Судебная коллегия включает 15 судей.