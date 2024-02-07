«За Такером Карлсоном начали следить сотрудники АНБ. Он узнал об этом, когда еще в прошлом году, работая на Fox News, хотел взять интервью у Владимира Путина», - заявил он.

По словам Морриса, администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена не желала, чтобы Карлсон общался с Путиным, поэтому за журналистом начали следить. Потом утекли данные из его электронных писем.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с российским лидером. В качестве ограничения, вероятно, выступит запрет на въезд в государства ЕС.