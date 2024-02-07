07 февраля 2024, 23:48

«Начали следить». Американский журналист — о последствиях интервью Карлсона с Путиным

РИА «Новости»
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Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом Такером Карлсоном, когда узнало о его намерениях взять интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал обозреватель Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

«За Такером Карлсоном начали следить сотрудники АНБ. Он узнал об этом, когда еще в прошлом году, работая на Fox News, хотел взять интервью у Владимира Путина», - заявил он.

По словам Морриса, администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена не желала, чтобы Карлсон общался с Путиным, поэтому за журналистом начали следить. Потом утекли данные из его электронных писем.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с российским лидером. В качестве ограничения, вероятно, выступит запрет на въезд в государства ЕС.

США Санкции Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 00:20
Маск возмутился из-за желания Евросоюза ввести санкции против Такера Карлсона
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск возмутился из-за сообщения, что Евросоюз рассматривает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение бизнесмен высказал в соцсети Х.

Такую реакцию у бизнесмена вызвало сообщение издания Newsweek, которое написало, что ЕС рассматривает санкции против Карлсона за интервью с Путиным. Маск отметил, что это «действительно тревожно».

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», - написал Маск.

Карлсон взял интервью у президента Путина еще 6 февраля. Эту информацию журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предположительно, материал выйдет 8 февраля.

Санкции Интервью Евросоюз Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 22:46
G7 попытаются убрать российскую нефть с «теневого флота»
Freepik
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Страны G7 намерены вернуть в свою юрисдикцию нефть, якобы поставляемую Россией посредством «теневого флота». Об этом сказала представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску. Ее слова передало агентство Bloomberg.

«Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов [нефти] во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок [цен]», - заявила Димитреску.

По ее словам, со второго квартала ужесточат правоприменительную практику в этой области. Цель стран G7 состоит в том, чтобы заставить российскую сторону вернуться к танкерам, страховщикам и другим услугам компаний Запада, которые соблюдают антироссийские ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать далекоидущие выводы из информации о закупке российской нефти со стороны США после полуторогодового перерыва. Он отметил, что поставки шли в небольшом объеме.

G7 Санкции Нефть Россия Запад
07 февраля 2024, 21:20
Вучич указал на разницу между русскими и украинцами, проживающими в Сербии
РИА «Новости»
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Переехавшие в Сербию украинцы в основном говорят по-русски и поддерживают политику президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян. Об этом после беседы с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело РИА «Новости».

Глава сербского государства отметил, что россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики Путина.

«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии - в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина», - заявил Вучич.

По поводу влияния на Сербию президент отметил, что экономическое влияние России несравнимо меньше, чем Германии. Вучич также подчеркнул, что на главу правительства, на главу Скупщины и президента политическое влияние имеет только народ Сербии. Глава государства заявил, что ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».

Ранее Вучич заявил, что западные спецслужбы осуждают Белград за деятельность российских СМИ в Сербии. Издание RT написало, что в распоряжении сербского главы оказались доклады ряда спецслужб.

Германия Сербия Россия Владимир Путин
07 февраля 2024, 20:01
Кремль заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Эрдогана
РИА «Новости»
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Подготовительные мероприятия, связанные с переговорами двух лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, продолжаются. Сроки будут согласованы, сообщило РИА «Новости».

«Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы», - процитировало агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

До этого сообщалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля. Однако официальной информации об этом не было.

Ранее Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Он уточнил, что президенты двух стран общаются по телефону и несколько раз в год встречаются лично, обсуждая самые важные моменты в отношениях двух государств, а также региональной и мировой политики.

Турецкие власти также рассчитывают обсудить с Путиным Сирию , зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турция Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган Переговоры Владимир Путин

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