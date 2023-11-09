Началась встреча Путина с Токаевым

Франции предложили выйти из ЕС и уступить свое место Украине

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Франции следует выйти из Евросоюза, уступив свое место Украине. С таким предложением в соцсети X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины было «колоссальным безумием», поскольку это лишь ухудшит положение дел в Евросоюзе.

«Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине <…> Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем», - предложил Филиппо.

О губительных последствиях вступления Украины в ЕС уже предупредил немецкий телеканал ZDF. По оценке корреспондента Ульфа Реллера, принятие республики полностью сокрушит ЕС.

«Средства придется перераспределить по всему союзу», - пояснил он.

С рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.