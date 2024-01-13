Нацгвардия Техаса захватила участок границы США
Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы, сообщил телеканал CBS. Они выгнали из района представителей федеральной пограничной службы.
Нацгвардейцы «захватили» парк Шелби, который находится неподалеку от реки Рио-Гранде: ее пересекают нелегальные мексиканские мигранты, чтобы оказаться в США. Под контролем служащих из Техаса оказалось около четырех километров границы.
Техасские власти прекратили пускать пограничные катера, которые регулярно патрулировали реку. В оборонном департаменте штата подчеркнули, что это необходимо для защиты от миграционных потоков.
Своими действиями штат нарушил иерархию руководства: полномочия по миграционным вопросам в Штатах имеет исключительно пограничная служба. На ситуацию обратило внимание американское министерство юстиции, обратившиееся в Верховный суд.
Миграционный кризис на южной границе на протяжении нескольких месяцев остается одной из самых острых проблем США. Приезжих приходится размещать в отелях и школах. Кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп пообещал устроить в случае своей победы крупнейшую депортацию в истории страны.