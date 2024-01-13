13 января 2024, 03:53

Нацгвардия Техаса захватила участок границы США

Unsplash
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Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы, сообщил телеканал CBS. Они выгнали из района представителей федеральной пограничной службы.

Нацгвардейцы «захватили» парк Шелби, который находится неподалеку от реки Рио-Гранде: ее пересекают нелегальные мексиканские мигранты, чтобы оказаться в США. Под контролем служащих из Техаса оказалось около четырех километров границы.

Техасские власти прекратили пускать пограничные катера, которые регулярно патрулировали реку. В оборонном департаменте штата подчеркнули, что это необходимо для защиты от миграционных потоков.

Своими действиями штат нарушил иерархию руководства: полномочия по миграционным вопросам в Штатах имеет исключительно пограничная служба. На ситуацию обратило внимание американское министерство юстиции, обратившиееся в Верховный суд.

Миграционный кризис на южной границе на протяжении нескольких месяцев остается одной из самых острых проблем США. Приезжих приходится размещать в отелях и школах. Кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп пообещал устроить в случае своей победы крупнейшую депортацию в истории страны.

США Мигранты
13 января 2024, 04:57
Сбежавший из России трансгендер Антон Бабкин покончил с собой в Нидерландах
Freepik
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Покинувшего Россию представителя ЛГБТ*-сообщества Антона Бабкина нашли мертвым в Нидерландах. Как сообщил Telegram-канал Mash, трансгендер свел счеты с жизнью.

По данным канала, его тело нашли в лагере для беженцев в городе Драхтен. Он уехал в Европу в поисках другой жизни после начала специальной военной операции. В социальных сетях Бабкин постоянно говорил про свою изолированность, отсутствие медицинской помощи и сложности с трудоустройством в новой стране. Также Антона беспокоило, что его могут депортировать из государства.

Журналисты отметили, что это уже пятый случай самоубийства. До этого другие четыре ЛГБТ*-активиста покончили с собой после переезда в Европу.

Ранее трансгендерного боевика ВСУ избили в центре Львова. Нападавшему не понравилось, как выглядит офицер, и он ударил его по лицу.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Покинувшего Россию представителя ЛГБТ*-сообщества Антона Бабкина нашли мертвым в Нидерландах. Как сообщил Telegram-канал Mash , трансгендер свел счеты с жизнью.

ЛГБТ Россия Нидерланды
13 января 2024, 04:40
США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена
Unsplash
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Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена Сане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным источника РИА «Новости» в администрации города, авиация ударила по авиационной базе Ад-Длейми.

«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны», - сообщил собеседник агентства.

Ранее американское командование ВВС сообщило, что в ночь на 12 января нанесло удары более чем по 60 объектам хуситов. Для поражения целей военные использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Американцы назвали удары по Йемену ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.

Удары США и Великобритании по Йемену несут риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, предупредили в ООН. Ситуация в регионе может ухудшиться.

США Авиация Великобритания Взрывы Йемен
13 января 2024, 04:35
Американский политик напомнил Байдену о его словах Трампу насчет ударов по хуситам
РИА «Новости»
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Американского президента Джо Байдена обвинили в противоречии самому себе. Когда лидер Штатов решил осуществить удары по Йемену, то забыл о собственной критике в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила член американской палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

Политик разместила скриншот публикации Байдена от 6 января 2020 года, в которой он осуждал Трампа за вероятное вовлечение Америки в конфликт с Ираном из-за смерти генерала Касема Сулеймани.

«Джо, вероятно, забыл…» - написала Тейлор Грин.

В том сообщении Байден заявил, что тогда еще действующий президент Трамп не имел полномочий втягивать страну в конфликт с исламской республикой без одобрения конгресса. При этом комментируя нынешние события в Йемене, Байден выразил уверенность, что удары не надо было согласовывать с конгрессом.

Ранее американский лидер назвал йеменских хуситов террористической группировкой. По его словам, США продолжат атаковать объекты движения, пока оно не прекратит наносить удары по торговым судам в Красном море.

США Соцсети Дональд Трамп Иран Джо Байден
13 января 2024, 04:18
Экспериментальный сверхзвуковой самолет представили в НАСА
Unsplash
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НАСА и американская военная корпорация Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Презентация прошла в Калифорнии, сообщило РИА «Новости».

X-59 сможет достигать скорости в 1488 километров в час. В отличие от других сверхзвуковых самолетов он не будет вызывать характерных хлопков из-за инновационного дизайна. Разработка модели завершилась в 2021 году, а первый тестовый полет должен состояться в этом году.

НАСА и Lockheed Martin рассчитывают, что X-59 изменит позицию властей США по сверхзвуковым полетам над территорией страны. На сегодняшний день они запрещены из-за шума. В ходе испытаний специалисты проведут замеры громкости, результаты которых предоставят авиационному руководству.

В НАСА ожидают, что X-59 станет основой для дальнейших моделей сверхзвуковых самолетов, которые в будущем будут использоваться для передвижения по космосу.

Ранее в России запатентовали многофункциональный сверхзвуковой самолет тактической авиации. Согласно описанию, наиболее близкая модель к нему - СУ-30МК.

США Самолеты

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