«Нацелена на запугивание». Захарова назвала депортацию военного пенсионера из Латвии провокацией
Военного пенсионера Бориса Каткова выдворили из Латвии под надуманным предлогом, его депортация носит провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировала пресс-служба ведомства.
«Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», - подчеркнула Захарова.
Захарова напомнила, что в качестве причины выдворения 82-летнего Каткова латвийские власти указали «угрозу для национальной безопасности». При этом его депортация является нарушением условий соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей.
Дипломат заверила, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей, они получат всю необходимую помощь. Депортированному военному пенсионеру помогут переехать в Калининград.
Ранее власти Псковской области предоставили пенсионеру медицинскую помощь и временное размещение. Пожилой мужчина рассказал, что много лет проработал в Калининграде и хочет вернуться в этот город.