«Набор несуразиц». Захарова оценила статью Байдена для The Washington Post

«Прочитала „статью Байдена“ про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке „приведут к большому прогрессу“. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но [анализов] автора. Абсурдный набор несуразиц», - подчеркнула Захарова.

Подписчики поддержали ее и тоже высмеяли заявления Байдена. Они предположили, что эти идеи ему «Альцгеймер нашептал», а результаты анализов «будут плачевными», а также назвали статью американского лидера «записками сумасшедшего».

В упомянутом материале Джо Байден отметил, что не стоит «забывать уроки времени и нашей истории», судя по которым, «из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс». Он указал на то, что США должны добиваться намеченных целей.