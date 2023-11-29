Набиуллина победила в номинации «Разрушитель» газеты Politico
Газета Politico назвала председателя российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.
Газета провела мероприятие в Брюсселе, на котором огласила имена самых влиятельных персон за 2023 год по категориям «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».
Набиуллину посчитали главным «разрушителем» из-за денежно-кредитной политики Центробанка, благодаря которой страна не ощутила последствий от антироссийских санкций.
Второе место в категории «Разрушители» занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье - венгерский премьер-министр Виктор Орбан, четвертое - министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Не забыла газета и президента Украины Владимира Зеленского. Политик занял первое место в категории «Мечтатель».