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Журналисты признали, что санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая выросла вопреки ограничениям.

«Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы», - сказано в статье.

Автор материала добавил, что у российский избирателей нет причин для недовольства действующим президентом, так как зарплаты взлетели, рубль стабилизировался, а нищета и безработица достигли рекордно низкого уровня.

Ранее немецкий журнал Focus написал, что антироссийские санкции имели лишь краткосрочный эффект.

Экономика России не развалилась , а, напротив, окрепла.

На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg , российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.