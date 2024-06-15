На Западе испугались российского «оружия-невидимки»

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Журналисты написали, что западные военные могут не обнаружить эту лодку, что обернется неприятными последствиями.

«„Архангельск“ будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры», - написано в газете.

Авторы статьи заявили, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, потому что ее оборудуют неуязвимыми ядерными ракетами, которые способны лететь со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров).

Ранее многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» совершила плановую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по цели в Архангельской области. Упражнения по боевой подготовке проделали в Баренцевом море.