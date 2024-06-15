На Западе испугались российского «оружия-невидимки»
Российская атомная подводная лодка «Архангельск» очень опасна для армии НАТО. Такое мнение выразила газета Express.
Журналисты написали, что западные военные могут не обнаружить эту лодку, что обернется неприятными последствиями.
«„Архангельск“ будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры», - написано в газете.
Авторы статьи заявили, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, потому что ее оборудуют неуязвимыми ядерными ракетами, которые способны лететь со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров).
Ранее многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» совершила плановую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по цели в Архангельской области. Упражнения по боевой подготовке проделали в Баренцевом море.