24 января 2024, 03:34

«На вашей совести». Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками

РИА «Новости»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу. Его слова передало РИА «Новости».

Дипломат из еврейского государства раскритиковал Иран и обвинил его в отправках вооружений России, которое ВС РФ якобы используют в зоне специальной военной операции.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», - заявил российский министр.

Лавров призвал не хоронить решение Организации Объединенных Наций о формировании палестинского государства, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».

Ранее глава МИД РФ заявил, что российская сторона не портила отношения с Америкой , поэтому не будет «просить прощения» для их налаживания. Также он отметил, что России не на что жаловаться.

Израиль Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН
24 января 2024, 03:45
«Похудел и выглядел изможденным». Глава Пентагона впервые появился после операции
Global Look Press
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Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после госпитализации появился на публике. Он выступил на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. По мнению издания The Daily Mail, министр выглядел изможденным.

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после госпитализации появился на публике. Он выступил на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. По мнению издания The Daily Mail , министр выглядел изможденным.

«Он, казалось, похудел и выглядел изможденным, когда сидел у белой стены с <…> гербом Министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины», - сказано в материале.

Журналисты отметили, что Остин вышел на работу после выписки из больницы, где ему сделали операцию. Он был в медучреждении с 1 января. До этого мужчина столкнулся со шквалом критики в свою сторону, потому что пытался скрыть состояние своего здоровья.

В декабре у военного деятеля нашли рак простаты. Как отметили в Минобороны США, некоторое время он будет работать дистанционно. После выписки Ллойд выразил благодарность медикам из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Также он заявил, что признателен тем, кто присылал ему пожелания о выздоровлении.

США Пентагон Больницы
24 января 2024, 01:37
США ударили по трем объектам проиранского движения в Ираке
РИА «Новости»
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Военнослужащие США нанесли удары по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, это было сделано по распоряжению американского лидера Джо Байдена в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались „Катаиб Хезболлах“ и другими связанными с Ираном группировками в Ираке», - сказал глава Минобороны.

Он добавил, что американские власти продолжат действовать для защиты своих сил и интересов на Ближнем Востоке, однако в целом США не стремятся к эскалации в регионе.

Днем 23 января США и Великобритания за несколько часов нанесли 18 ударов по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене. Большинство из них пришлось на Аманат аль-Асиму и провинцию Сана.

США Пентагон Иран Ирак Джо Байден
24 января 2024, 01:09
Купленные в 2002 году американские локомотивы начали резать на металлолом в Эстонии
Freepik
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В Эстонии закупленные в 2002 году локомотивы из США начали резать на металлолом. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

«Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом», - сказано в сообщении.

Еще 15 января стало известно, что Австралия решила отправить списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию вместо передачи их Украине. Австралийские вооруженные силы перестали использовать их после гибели четверых военных.

Ранее в силовых структурах сообщили, что две трети из оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины уже уничтожили. Часть порезали на металл, а некоторые использовали в качестве мишеней на стрельбах.

США Эстония
23 января 2024, 23:49
Эрдоган «продавил» уступки для Турции. Почему страна точно одобрит вступление Швеции в НАТО
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Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламентариев не стало неожиданностью, рассказал «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган наверняка смог «продавить» ряд уступок со стороны Запада. О каких преференциях идет речь — покажет время.

Давно одобренный шаг Станкевич подчеркнул, что в политическом плане Турция уже давно согласилась на прием Швеции в НАТО. У республики был ряд условий - часть предъявили непосредственно скандинавской стране.

«В частности, шведы изменили внутреннее законодательство. Они приняли специальный закон, по которому стало преступным и наказуемым сжигать священные книги и другие священные реликвии. Соответственно, полиция стала такого рода организаторов задерживать, а один самый такой настырный провокатор, который этим занимался, был депортирован из Швеции», - напомнил политолог.

По его словам, фактически Швеция пошла на уступки. Несмотря на это, Турция еще несколько месяцев тянула с решением о вступлении в НАТО. И причина - в США.

Венгрия тоже одобрит вступление Швеции Если решение турецких парламентариев подтвердит президент Эрдоган, единственной страной, которая пока не дала добро на вступление Швеции, останется Венгрия. У нее в этой ситуации своя тактика, отметил собеседник «360».

«Дело в том, что Венгрия не получила от Евросоюза значительный объем субсидий, которые придержал Брюссель, пытаясь выкрутить руки [премьер-министру Виктору] Орбану, чтобы он пошел навстречу в другом вопросе - в вопросе о выделении помощи Украине на ближайшие четыре года - 50 миллиардов евро. Орбан пока блокирует эту помощь», - рассказал Станкевич.

По его словам, в этой ситуации образовался тупик. Орбан потребовал вернуть субсидии, а ЕС призвал Венгрию разморозить помощь Украине. Венгерский премьер решил придержать решение о вступлении Швеции в НАТО, однако этот вопрос не вызывает каких-то серьезных разногласий.

«Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции - это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег», - резюмировал Сергей Станкевич.

Решение о ратификации вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте приняли вечером 23 января. Теперь документ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дело в том, что Соединенные Штаты уже произвели целую партию истребителей F-35 по заказу Турции и держат эти истребители в ангаре, хотя Турция за все заплатила», - объяснил Сергей Станкевич.

США Венгрия Турция Швеция Международные отношения НАТО Деньги

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