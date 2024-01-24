«На вашей совести». Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками

Дипломат из еврейского государства раскритиковал Иран и обвинил его в отправках вооружений России, которое ВС РФ якобы используют в зоне специальной военной операции.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», - заявил российский министр.

Лавров призвал не хоронить решение Организации Объединенных Наций о формировании палестинского государства, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».

Ранее глава МИД РФ заявил, что российская сторона не портила отношения с Америкой , поэтому не будет «просить прощения» для их налаживания. Также он отметил, что России не на что жаловаться.