05 июня 2024, 04:00

На Украине обеспокоились реакцией Китая на хамство Зеленского

РИА «Новости»
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На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что КНР может заблокировать экспорт продукции.

На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» , что КНР может заблокировать экспорт продукции.

Украинский лидер обвинил китайские власти в желании сорвать конференцию в Швейцарии, прокомментировав таким образом отказ КНР от участия в саммите.

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов», - заявил Луценко.

По его словам, Зеленский умудрился нахамить не только США, но и Китаю, проигнорировав тот факт, что он планирует привлечь для участия в швейцарском саммите сателлитов этих двух супердержав.

Китай же отказался от участия в мероприятии из-за расхождения своих требований с его повесткой.

Ранее в США назвали цели саммита по Украине, одной из которых является вовлечение в будущие переговоры России.

Киев
05 июня 2024, 03:55
Боливия захотела поставлять в Россию мясо лам
Freepik
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Власти Боливии подали запрос на начало экспорта мяса лам в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.

«Мы провели встречу с российской делегацией и договорились продолжить экспорт мяса говядины, а также дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса семейства верблюдовых», - отметил он.

По словам Суареса, мясо лам в Боливии высокого качества, в нем содержится мало холестерина. Кроме того, Боливия имеет достаточное поголовье как для внутреннего рынка, так и для экспорта в разные страны мира.

Ранее президент Боливии Луис Арсе рассказал об отношениях с Россией на фоне происходящих событий в мире. Он завил, что с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложились «отличные отношения».

Экспорт Россия Владимир Путин Боливия
05 июня 2024, 03:54
Истребитель Су-30МКИ разбился в Индии
РИА «Новости»
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В индийском штате Махараштра, расположенном на западе страны, разбился истребитель Су-30МКИ. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Самолет вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полете после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited», - уточнили источники телеканала.

По данным журналистов, авиакатастрофа произошла недалеко от села Ширасгаон. Самолет упал на землю и загорелся. Пилоты успели катапультироваться, им оказывают медицинскую помощь.

В апреле погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Глава государства летел на вертолете, который разбился в горах. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Индия Авиакатастрофы Самолеты
05 июня 2024, 03:33
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом
РИА «Новости»
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Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) указывает на декадентский артхаус в стране. Своим мнением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в Telegram-канале.

«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски - декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», - написала она.

Американский конгресс одобрил законопроект о санкциях против МУС после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Документ поддержали 247 законодателей, против высказались - 155.

Законопроектом предусмотрена блокировка активов в США, сделок с недвижимостью в отношении сотрудников МУС и запрет на выдачу виз. Предполагается, что эти меры введут в случае судебного преследования лиц, которые находятся под защитой Соединенных Штатов и их союзников.

Суд Конгресс США Международные отношения
05 июня 2024, 02:50
Словения признала Палестину в качестве государства
РИА «Новости»
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Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны в соцсети X.

«Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», - указали в заявлении.

Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».

«Только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», - отметил она.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия признает государство Палестина. С аналогичными заявлениями выступили власти Норвегии, Испании и Ирландии.

Политолог Каринэ Геворгян объясняла 360.ru, что признание Палестины сильно ударит по позициям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль Испания Палестина

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