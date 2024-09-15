15 сентября 2024, 21:53

На Трампа снова совершили покушение

РИА «Новости»
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили еще одно покушение, но он «жив и здоров». Об этом политик написала в соцсети X.

«Президент Трамп жив и здоров после очередной попытки убийства! Слава Богу! Они пытаются его убить! Они сделают все, чтобы помешать ему победить», - заявила Грин.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 сентября 2024, 21:21
Обрушившийся на Европу шторм «Борис» привел к жертвам
Соцсети
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Страны Восточной и Центральной Европы столкнулись с масштабными наводнениями из-за шторма «Борис». Пришедшая непогода с проливными дождями привела к выходу рек из берегов. Погибли не менее шести человек и более тысячи попали под вынужденную эвакуацию.

Сильнее всего пострадал юго-восток Румынии. В провинции Галац нашли четырех утонувших жителей, сообщило издание Libertatea. По данным властей, сильный ветер и пришедшая вода повредила более пяти тысяч домов. Из попавших под затопление мест эвакуировали 271 жителя.

Еще одно утонувшего нашли в польском городе Клодзко. По данным портала Wydarzenia , пришедшая в населенный пункт вода поднялась на полтора метра. Власти муниципалитета предупредили жителей, что впереди идет еще один и более мощный поток и уровень воды вырастет до семи метров.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего из района бедствия эвакуировали 1600 жителей. Он добавил, что существует риск для Силезского воеводства и Межигорья, так как плотины могут не выдержать.

Шестым погибшим стал сотрудник австрийской пожарной команды, который принимал участие в эвакуации людей из затопленных населенных пунктов на северо-востоке страны, сообщила газета Kurier.

Журналисты уточнили, что в Вене под воду ушли несколько домов. В столице закрыли станции трех линий метро. Кроме того, остановилось железнодорожное сообщение между востоком и западом страны.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отменил все запланированные на начало недели мероприятия.

Сложной ситуация со штормом также остается в Чехии, где без вести пропали четыре человека. Также перекрыты железные дороги. Несколько десятков населенных пунктов остались без света.

На этой неделе наводнение во Вьетнаме привело к гибели 230 человек , еще 103 объявлены пропавшими без вести. В результате прихода большой воды пострадали 263 тысячи гектаров сельскохозяйственных площадей.

Наводнения Шторм Дороги Европа Эвакуации
15 сентября 2024, 19:29
Эстония отказалась считать Таллин «духовным центром православия»
Unsplash
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Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик — «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Глава МВД Эстонии Тармо Мийлитс заявил, что Таллин нельзя называть «духовным центром», а само понятие руководитель ведомства назвал конструктом, который «давно канул в историю».

Чиновник добавил, что с точки зрения безопасности верующих и широкой общественности в целом высказывания Кирилла требуют и четкой позиции ЭПЦ, «включая выход из подчинения Московскому патриарху».

Новые претензии властей наложились на требования к ЭПЦ объявить о своей независимости и внести соответствующие изменения в свой устав.

Священники согласились и провели сессию Собора, где приняли новую редакцию документа , в которой убрали упоминание Московского патриархата, закрепив свою самостоятельность. Но даже такое решение власти Эстонии не устроило.

Правительство настаивает на переходе ЭПЦ в Эстонскую апостольскую православную церковь, которая находится в подчинении Константинополя. Разница в числе паствы семь тысяч против 100 тысяч в составе ЭПЦ власти не взволновала.

Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик - «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

РПЦ Россия Религия Эстония
15 сентября 2024, 15:28
Взрыв прогремел на макаронной фабрике на северо-западе Турции
Global Look Press
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Из-за прогремевшего на макаронной фабрике в турецком городе Сакарья взрыва и последующего пожара ранения получили не менее 20 человек. Об этом со ссылкой на заявление мэра Юсуфа Алемдара сообщил телеканал CNN Turk.

Глава города подчеркнул, что, по предварительным данным, детонация произошла на чердаке производства. Внутри остались заблокированные сотрудники. Прибывшие на место пожарные службы начали тушить огонь и разбирать завалы, чтобы люди могли выбраться.

«О причинах взрыва пока нет информации. Но вокруг нет жилых районов, поэтому пострадали только производство и рабочие», - заявил Алемдар.

По данным журналистов, на место происшествия выдвинулось большое количество бригад скорой помощи и машин пожарных служб.

Сама фабрика расположена в промышленной зоне и окружена различными производствами.

Ранее в зрыв и последующий пожар произошли на заводе по производству неорганических химических веществ ООО НПП «Орион» в Дзержинске.

Гострудинспекция Нижегородской области сообщила, что сильные ожоги получил один из рабочих. Врачи забрали его в реанимацию, но спасти не смогли - мужчина скончался.

Турция Пожары Взрывы Промышленность
15 сентября 2024, 13:26
Санкции США против российских СМИ назвали охотой на ведьм
РИА «Новости»
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Введенные против российских медиа санкции власти США попытались оправдать борьбой о «вмешательстве» в свои внутренние дела. Но на деле речь идет о введении тотальной цензуры по всему миру. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Полный текст ее обращения опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что американские власти устроили охоту на ведьм, чтобы усилить продвигаемую в обществе атмосферу всеобщего страха и шпиономании, продолжить манипуляции общественным мнением и закрыть от людей любую неудобную информацию.

Теперь США решили распространить свои практики тоталитарной цензуры не только на свою территорию, но и другие страны. В нарушение международных обязательств и положений собственной Конституции, заметила Захарова, американские власти объявили войну свободе слова по всему миру.

«Перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством», - обратила она внимание.

В минувшую пятницу, 13 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что журналисты RT работали с российской разведкой и проводили секретные операции по вмешательству в дела других стран, а также принимали участие в военных закупках. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что уже обратился к коллегам из Канады и Великобритании, чтобы объединить дипломатов по всему миру для противостояния RT.

США Журналистика Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ

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