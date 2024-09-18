18 сентября 2024, 13:28

«На страже суверенитета». Кремль исключил угрозу Армении от ОДКБ

РИА «Новости»
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Кремль не согласен с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов», - подчеркнул он.

Россия будет терпеливо доводить эту позицию до армянского руководства. Вопрос взаимодействия с ОДКБ относится к области суверенных прав Армении на выбор тактических и стратегических путей развития, добавил официальный представитель Кремля. Страна является для России близким партнером, подчеркнул он.

Пашинян ранее попытался оправдать заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету страны. Власти сочли это решение удовлетворительным.

Армения Кремль Дмитрий Песков ОДКБ Никол Пашинян
18 сентября 2024, 14:26
Попытку госпереворота предотвратили в Армении
РИА «Новости»
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Власти Армении предотвратили попытку захвата власти путем государственного переворота, который готовили несколько граждан республики и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета страны.

Силовики установили личности семи человек, которым якобы предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тысяч рублей в месяц. За это время злоумышленники должны были ознакомиться с навыками использования тяжелого оружия.

По данным СК, после возвращения в республику эти люди завербовали в свои ряды армян и жителей Карабаха. Правоохранители арестовали троих подозреваемых в попытке госпереворота. Еще четверых объявили в розыск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возложил вину за события в Нагорном Карабахе на Армению. Он напомнил, что Россия и Белоруссия призывали армянскую сторону к мирному урегулированию конфликта, но премьер Никол Пашинян захотел «воевать».

Армения Россия Нагорный Карабах
18 сентября 2024, 12:23
Россия призвала расследовать детонацию пейджеров в Ливане
Global Look Press
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Массовая детонация пейджеров в Ливане требует расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Евразийского женского форума. Ее процитировало РИА «Новости».

Международное сообщество должно обратить внимание на случившееся, подчеркнула дипломат.

«Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать», - добавила Захарова.

Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане накануне. Каждое из устройств содержало до 20 граммов взрывчатки. В результате почти четыре тысячи человек пострадали, 11 погибли. Власти Ливана пока не определили способ подрыва гаджетов.

По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против движения «Хезболла» с использованием заминированных пейджеров. Решение приняли на совещаниях по вопросам безопасности после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн предупредил главу кабмина о последствиях эскалации в Ливане.

Мария Захарова Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 11:55
«Осознавали, что умрут». Пассажиры батискафа «Титан» понимали свою обреченность
Global Look Press
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Пассажиры батискафа «Титан», потерпевшего крушение в Атлантическом океане на пути к «Титанику», еще до крушения осознавали свою обреченность. Об этом сообщила газета The Guardian.

Семья одного из пассажиров, французского путешественника Поля-Анри Наржоле, подала иск к компании OceanGate. Близкие погибшего считают, что «хваленая акустическая система безопасности» предупредила бы, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Тогда пилот сбросил бы балласт в попытке прервать погружение.

«Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», - следует из иска.

Родственники Наржоле потребовали от OceanGate 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму обосновали тем, что пассажиры испытали ужас от осознания приближающейся гибели.

«Титан» затонул в июне 2023 года. В сентябре 2024-го береговая охрана США опубликовала первые кадры с обломками батискафа.

США Катастрофы Корабли
18 сентября 2024, 11:51
Американка оказалась в больнице с повреждением мозга из-за вейпов
Freepik
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Жительница Огайо Джордан Бриэлль попала в больницу с повреждением мозга и чуть не умерла из-за курения вейпов. Об этом сообщило Daily Mail.

Как пишет издание, 32-летняя женщина курила с подросткового возраста, но три года назад решила перейти на электронные сигареты. Она стала настолько зависима от них, что тратила по 500 долларов в неделю. В ноябре прошлого года Бриэлль впервые почувствовала тяжесть в груди, но не бросила курить, несмотря на регулярные визиты к врачу.

В мае ее молодой человек обнаружил, что из ее носа и рта течет какая-то черная жидкость. В больнице из легких женщины выкачали два литра субстанции. Она пролежала в медицинской коме 11 дней. Из-за недостатка кислорода у нее пострадал головной мозг.

После выхода из больницы Бриэлль полностью бросила курить.

«Я была тотально зависима. Я вейпила так много, что спала с этим, ходила в душ с этим. Я курила чрезвычайно много», - заявила она.

В конце августа врач Маринэ Гамбарян рассказала о EVALI - так называемой болезни вейперов. Она заявила, что 95% болеющих ей нужно госпитализировать.

США Больницы Курение

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