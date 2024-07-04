«На правильной стороне истории». Си Цзиньпин оценил значение работы ШОС для мира
Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Оценку работе ШОС политик дал на саммите в Астане, сообщило РИА «Новости».
«ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости», - указал Си Цзиньпин.
Страны - участницы организации, по его словам, должны защитить право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек, а также давать стимулы региональной экономике.
Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию.
Мероприятие началось с церемонии подписания документов о приеме в состав ШОС Белоруссии. О том, что страна стала полноправным членом объединения, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По оценке главы МИД России Сергея Лаврова , вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах.