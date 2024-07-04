«На правильной стороне истории». Си Цзиньпин оценил значение работы ШОС для мира

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«ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости», - указал Си Цзиньпин.

Страны - участницы организации, по его словам, должны защитить право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек, а также давать стимулы региональной экономике.

Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию.

Мероприятие началось с церемонии подписания документов о приеме в состав ШОС Белоруссии. О том, что страна стала полноправным членом объединения, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По оценке главы МИД России Сергея Лаврова , вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах.