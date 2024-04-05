На пост главы Международного валютного фонда выдвинули единственного кандидата
Единственным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда стала Кристалина Георгиева. Прием заявок завершился 3 апреля, сообщил «Интерфакс».
«Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат - нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева», - объявил исполнительный совет организации.
Директора-распорядителя назначат к концу апреля 2024 года, ему предстоит править МВФ в течение пяти лет.
Кристалина Георгиева возглавила организацию в октябре 2019 года, в августе ей исполнится 71 год. В марте она заявляла, что готова к переизбранию.
Глава МВФ призывала с осторожностью использовать искусственный интеллект из-за угрозы социальной напряженности. Кристалина Георгиева предупредила, что нейросети окажут влияние на 40% рабочих мест по всему миру.