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«Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго - Зеленский уже на последнем издыхании», - сказал он.

По словам Риттера, выделенные США Украине 113 миллиардов долларов не смогли переломить ситуацию на фронте, поскольку Россия имеет преимущество над украинцами и даже над НАТО. Экс-разведчик выразил уверенность, что блок может выделить еще сотню миллиардов долларов киевскому режиму.

Контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Однако украинские военные терпят большие потери. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил 26 сентября, что за последний месяц украинцы лишились свыше 17 тысяч бойцов.

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