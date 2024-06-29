29 июня 2024, 04:24

На первом митинге после дебатов Байден потерялся и открыл рот, пока жена делала всю работу

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден выглядел очень отстраненным позади своей супруги Джилл во время митинга в Северной Каролине. Такое мнение выразил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.

Митинг стал первым предвыборным мероприятием президента после его дебатов с экс-главой Штатов Дональдом Трампом.

«Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах», - написал Рагг.

Бизнесмен задал риторический вопрос у подписчиков: «Кто здесь настоящий президент?». Этим он намекнул, что жене политика приходится делать все за него. Также он прикрепил видео с мероприятия. На нем видно, как Джилл стоит за трибуной и скандирует речь. Сзади расположился Байден. Он приоткрыл рот и потерянными глазами смотрел на публику.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский лидер решил участвовать во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. При этом американские эксперты и сами граждане США раскритиковали главу государства за провал на первом этапе.

США Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 04:20
Обама дал оценку Трампу и Байдену на дебатах
Unsplash
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Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах было неудачным. Об этом в соцсети Х написал экс-президент США Барак Обама.

«Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю», - написал Обама.

При этом он поддержал нынешнего главу Белого дома, сказав, что тот не только посвятил всего себя борьбе за улучшение жизни простых людей, но и говорит правду, умеет отличать хорошее от плохого и может честно рассказать об этом.

Трампа он назвал человеком, который заботится только о себе и «лжет ради собственной выгоды».

Ранее две трети зрителей предвыборных дебатов в США на телеканале CNN признали их победителем Дональда Трампа.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы Барак Обама
29 июня 2024, 03:40
При нападении на автомобиль с избирательными урнами в Иране погибли два человека
РИА «Новости»
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Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в Иране. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Происшествие произошло в городе Раск. Группа вооруженных людей обстреляла авто, в котором вези урны после закрытия избирательных участков.

В Иране внеочередные выборы президента состоялись 28 июня после гибели в мае в авиакатастрофе предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. После 12 часов ночи началась процедура подсчета голосов. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ. Ранее два других кандидата отказались от участия в президентской гонке.

Иран Выборы Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
29 июня 2024, 03:20
В Иране начали подсчет голосов на президентских выборах
РИА «Новости»
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В Иране завершили прием голосов на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Процесс голосования завершен <…> С наступлением полуночи во всех округах начался процесс подсчета голосов», - отметили авторы сообщения.

Выборы назначили из-за гибели в мае 2024 года в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

Процедура голосования началась 28 июня. На президентское кресло претендуют четыре кандидата : спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ.

Иран Выборы
29 июня 2024, 01:53
Российский врач заявил о сотрудничестве с американскими коллегами
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Российские и американские доктора продолжают сотрудничать. Об этом заявил главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Юрий Козлов в беседе с РИА «Новости».

После визита на конгресс коллег в США он отметил, что несмотря на проблемы в отношениях России и Америки, медики не разорвали контакты. Они общаются с американскими специалистами на различных саммитах и в разных форматах.

«В качестве примера, на предстоящем конгрессе „Звезды детской хирургии на Байкале“, который состоится в Иркутске 22–23 августа 2024 года, примут участие семь детских хирургов из Северной Америки, один из Южной Америки, два из стран Западной Европы и два из Азии», - объяснил Козлов.

Он признался, что сам работал профессором в Барселоне, Улан-Баторе и Пекине. Для хирургов есть только один принцип - «Один мир - одна хирургия», отметил врач.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Стороны отметили важность поддержания контактов между флотами двух государств в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане.

США Врачи Россия

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