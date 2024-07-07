На памятнике депортированным евреям в Берлине намалевали антисемитские лозунги

Мемориальная стена с зеркалами, которая стала мишенью для злоумышенников, находится в районе Штеглиц. В обстоятельствах случившегося начала разбираться полиция.

Сегодня также стало известно о нападении на памятник жертвам Холокоста в литовском городе Скуодас. На мемориале, установленном на месте расстрела нацистами жителей Скуодаса еврейской национальности, намалевали свастику. Зимой 2021-го аналогичный случай произошел на старом еврейском кладбище в Вильнюсе , где вандалы нарисовали свастику на указателе. Еврейская община Литвы тогда заявила о бездействии полиции и обвинила власти в том, что они неуважительно относятся к памятникам.

В декабре 2022 года в Салониках неонацисты осквернили памятник памяти евреев, погибших на территории университета, там, где ранее располагалось старое еврейское кладбище.