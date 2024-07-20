20 июля 2024, 10:46

На месте убийства Фарион не работала часть камер

РИА «Новости»
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Некоторые камеры в районе убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион не работали. Как сообщило издание «Страна.ua», на это указал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Некоторые камеры в районе убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион не работали. Как сообщило издание «Страна.ua» , на это указал глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Часть камер не работала, часть работала», - сказал он.

Клименко подчеркнул, что более подробная информация поступит, когда специалисты полностью проверят район. Камеры, пояснил министр, не работали в связи с плановым отключением света.

Покушение на Фарион совершили 19 июля. Неизвестный выстрелил экс-нардепу в висок. Она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Нацполиция переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата в предумышленное убийство. Клименко отмечал, что двумя основными версиями произошедшего считают личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность. Он также подчеркнул, что в деле уже ищут «русский след».

Убийство Ирины Фарион во Львове
20 июля 2024, 11:05
Детали подготовки покушения на Трампа раскрыли в США
Global Look Press
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Совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного мероприятия изучил местность с помощью дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Днем 13 июля Томас Мэттью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm перед выступлением Трампа», - отметили журналисты.

Крукс запускал БПЛА как минимум несколько раз. Он изучал выставочный комплекс сразу после объявления его местом проведения митинга Трампа. Стрелок посещал площадку в качестве зарегистрированного участника. В машине Крукса полицейские обнаружили около 100 патронов, бронежилет и взрывчатку.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови, но его уже выписали из больницы.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
20 июля 2024, 10:42
Немецкие СМИ забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане
РИА «Новости»
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Резолюция нового состава Европарламента с осуждением визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву приведет к продлению и дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Журналисты отметили, что документ стал свидетельством политической мании величия, возросшей воли к насилию и разочарования из-за бессилия европейских политиков.

Они добавили, что за проект резолюции голосовали в основном представители левых партий, тогда как другие от участия в этом воздержались.

«Поддержавшие резолюцию требуют от ЕС отмены ограничений при ударах ВСУ по территории России, увеличения мощности военной промышленности и значительного увеличения военной поддержки киевского режима», - заявили авторы материала.

Ранее глава МИД Петер Сийярто назвал мышление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля детсадовским , а его работу в сообществе - провальной.

Венгрия Евросоюз Европарламент
20 июля 2024, 10:03
Неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции в Армении
Global Look Press
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В Армении неизвестный мужчина начал стрелять по людям в отделе полиции. Об этом сообщил местный портал Shamshyan.

Стрельба произошла в Котайкской области страны. Огонь по полицейским, по данным портала, открыл вооруженный винтовкой иностранец.

Известно минимум о двух пострадавших. Мужчину 45-50 лет доставили в университетскую больницу № 1 имени Гераци с ранением груди.

По данным «Sputnik Армения» , стрелявшим был выходец из Ирана. Его привезли в участок, где злоумышленник отобрал автомат у одного из правоохранителей. Мужчина пытался покончить собой, а потом открыл беспорядочную стрельбу.

Журналисты уточнили, что ранения получили сам стрелявший и двое полицейских. Следственный комитет Армении уже возбудил уголовное дело, идет служебное расследование.

В Харькове 20 июля неизвестный начал стрелять по прохожим на улице.

Армения Стрельба Полиция
20 июля 2024, 08:58
Основатель «Яндекса» заявил об отсутствии связей с Россией
РИА «Новости»
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Бывший глава компании «Яндекс» Аркадий Волож заявил, что в настоящее время его ничто не связывает с Россией. Слова предпринимателя привело немецкое издание Der Spiegel.

«У нас сегодня с Россией никаких связей нет. От нашей компании Nebius Group в Москву не уходит ни один байт данных», - сказал он.

Волож уточнил, что полное разделение бизнеса завершилось всего несколько дней назад.

«Мы теперь западная компания. И мы, как и прежде, котируемся на технологической бирже Nasdaq в Нью-Йорке», - добавил бизнесмен.

Во вторник, 16 июля, несколько ранее входивших в Yandex N.V зарубежных стартапов объявили о начале работы компании Nebius Group, которая пришла на смену самой Yandex N.V. Руководителем нового холдинга стал сам Волож, он объединил в Nebius Group стартапы Avride, TripleTen и Toloka.

В марте 2024 года Воложа исключили из санкционных списков Евросоюза.

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