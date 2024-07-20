На месте убийства Фарион не работала часть камер

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Некоторые камеры в районе убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион не работали. Как сообщило издание «Страна.ua» , на это указал глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Часть камер не работала, часть работала», - сказал он.

Клименко подчеркнул, что более подробная информация поступит, когда специалисты полностью проверят район. Камеры, пояснил министр, не работали в связи с плановым отключением света.

Покушение на Фарион совершили 19 июля. Неизвестный выстрелил экс-нардепу в висок. Она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Нацполиция переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата в предумышленное убийство. Клименко отмечал, что двумя основными версиями произошедшего считают личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность. Он также подчеркнул, что в деле уже ищут «русский след».