На месте стрельбы на митинге Трампа нашли винтовку

«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге Дональда Трампа», - заявили журналисты.

Покушение на политика случилось во время его выступления перед сторонниками. Кадрах с трансляции мероприятия видно, как он стоит на сцене и вдруг резко хватается за ухо во время речи, а после этого прячется за трибуну. Позже выяснилось, что пуля пролетела примерно в нескольких сантиметрах от головы Трампа.

Через некоторое время бывший президент сделал первое заявление после случившегося. Он отметил, что пуля пробила верхнюю часть правого уха. Из-за этого началось сильное кровотечение.

В Секретной службе заявили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов. В ходе ЧП погиб один из зрителей митинга и двое пострадали.