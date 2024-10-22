22 октября 2024, 05:14

На Кубе шесть человек погибли из-за урагана «Оскар»

Freepik
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Шесть человек погибли в кубинской провинции Гуантанамо из-за наводнения, принесенного ураганом «Оскар». Об этом президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил в своем блоге в соцсети Х.

«Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», - написал глава государства.

Бермудес добавил, что армия и МВД проводят спасательные операции в муниципалитетах Гуантанамо, где еще остаются отрезанные районы. По его словам, сейчас «вся Куба на службе у Гуантанамо».

До этого кубинский лидер сообщил, что из-за урагана серьезно пострадали серьезно пострадали муниципалитеты Баракоа, Майси и Имиас. Мощный ветер обрушился на остров вечером 20 октября. Сейчас он ослаб до тропического шторма, но по-прежнему опасен для Кубы и Багамских островов из-за угрозы внезапных наводнений.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган возник к востоку от островов Теркс и Кайкос. Это примерно в 756 километрах к востоку от города Камагуэй на Кубе.

Смертность Наводнения Куба Ураган
22 октября 2024, 00:47
Казнь американца за «невозможное» преступление отложили на неопределенный срок
Pxhere
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Суд в США приостановил на неопределенный срок смертную казнь Роберта Робертсона, обвиняемого в преступлении, которое эксперты сочли невозможным. Об этом в интервью CNN рассказала его адвокат Гретхен Суин.

По ее словам, если судья в штате Техас назначает новую дату казни, то она должна быть не менее чем через 90 дней. По этой причине исполнение высшей меры не может состояться раньше 2025 года.

Американцу должны были ввести смертельную инъекцию. Мужчину приговорили к высшей мере наказания еще в 2003 году, осудив за смерть его двухлетней дочери в конце 2002 года. Робертсон привез ребенка в больницу без признаков жизни, врачи не смогли его спасти.

Позже медики заявили, что девочка пострадала от так называемого синдрома детского сотрясения, а повреждения ей нанес отец.

Адвокаты американца добиваются пересмотра приговора, заявляя, что диагноз неверен и был опровергнут научным сообществом. Сторонники Робертсона считают его невиновным, как и его семья.

Свыше 30 медиков и экспертов ранее призвали Комиссию по помилованиям Техаса пересмотреть приговор, назвав невозможным преступление , в котором обвиняют Робертсона.

Ранее в России призвали вернуть смертную казнь для террористов и педофилов.

США Суд Дети Преступления Смертная казнь Мужчины
21 октября 2024, 23:33
Сербский лидер объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани более ранними договоренностями о встречах с польским премьером Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он заявил в эфире РТС.

«В тот же момент, когда я получил приглашение президента [России Владимира] Путина, сказал российскому послу, что в предыдущие дни договаривался с [премьером Польши Дональдом] Туском, и он подтвердил свой визит, он приезжает послезавтра», - рассказал Вучич.

При этом он добавил, что на казанском саммите БРИКС Сербию будут представлять члены правительства: министр обороны Братислав Гашич, вице-премьер Александр Вулин, министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович и министр экономики Адрияна Месарович.

Вучич подчеркнул, что был честен с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что и без визитов Туска, Мицотакиса и фон дер Ляйен ему было бы трудно приехать в Россию по ряду причин, о которых его российский коллега осведомлен.

Ранее сербский лидер поблагодарил по телефону Путина за поставки газа «по очень благоприятным ценам».

Казань Сербия Россия Александр Вучич БРИКС Саммит БРИКС 2024
21 октября 2024, 21:27
Почти все обманом попавшие в ВС России граждане Индии вернулись домой
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри объявил о возвращении 85 соотечественников, которые обманным путем попали на службу в Вооруженных силах России. Об этом сообщило издание Prabhasakshi.

«По меньшей мере 20 граждан Индии все еще находятся в российской армии, 85 на данный момент освобождены», - сказал глава МИД.

Мисри сообщил об этом на пресс-конференции в Нью-Дели, приуроченной к поездке премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казань на саммит БРИКС. По словам министра, мужчины попали в армию обманным путем, и решить проблему удалось благодаря содействию российских властей.

В июле Моди нанес визит в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Они попили чай в резиденции в Ново-Огареве , осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ, провели переговоры в расширенном составе , обсудили работу национальных платежных систем «Мир» и RuPay.

Индия Военные Россия Армия
21 октября 2024, 20:16
Сбитый в Судане самолет с россиянами приняли за бомбардировщик
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Сбитый грузовой самолет, на котором, предположительно, находились россияне, упал в Северном Дарфуре. У одного из членов экипажа нашли российский паспорт, сообщили «Известия».

По предварительным данным, воздушное судно сбили Силы быстрого реагирования (RSF), ошибочно приняв его за бомбардировщик.

У одного из членов экипажа нашли значок главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, связанной с Киргизией. У другого был российский паспорт. А среди обломков самолета якобы нашли инструкцию по безопасности на русском языке.

Суданские издания также опубликовали видео падения воздушного судна.

Посольство России ранее сообщило, что грузовой самолет, предположительно, с россиянами на борту сбили на западе Судана. Крушение произошло в охваченном боями Дарфуре. Сотрудники дипмиссии выясняют обстоятельства ЧП.

Видео Самолеты Судан Крушение грузового самолета с россиянами в Судане

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