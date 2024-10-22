На Кубе шесть человек погибли из-за урагана «Оскар»

«Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», - написал глава государства.

Бермудес добавил, что армия и МВД проводят спасательные операции в муниципалитетах Гуантанамо, где еще остаются отрезанные районы. По его словам, сейчас «вся Куба на службе у Гуантанамо».

До этого кубинский лидер сообщил, что из-за урагана серьезно пострадали серьезно пострадали муниципалитеты Баракоа, Майси и Имиас. Мощный ветер обрушился на остров вечером 20 октября. Сейчас он ослаб до тропического шторма, но по-прежнему опасен для Кубы и Багамских островов из-за угрозы внезапных наводнений.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган возник к востоку от островов Теркс и Кайкос. Это примерно в 756 километрах к востоку от города Камагуэй на Кубе.