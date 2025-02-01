«На крючке». На Западе раскрыли опасения Европы из-за российских активов

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По его словам, каждая западная страна переживает бюджетный кризис, поэтому возможности помочь Украине уменьшаются.

«Есть чрезвычайно лакомый кусок в Euroclear - замороженные российские активы стоимостью 190 миллиардов евро, Но в Euroclear решительно выступает против их захвата», - отметил Меркурис.

Аналитик предположил, что Европу пугает перспектива начала переговоров между США и Россией в ближайшие недели, ведь это может привести к частичной отмене санкций.

«Тогда Россия придет за своими деньгами и европейские правительства окажутся на крючке», - резюмировал он.

В Бельгии ранее заявили, что конфискация заблокированных российских активов обернется для Евросоюза непредвиденными последствиями. Например, к дестабилизации финансовых рынков.