На инаугурацию Трампа в Вашингтон прибыли тысячи его сторонников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США. Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность.

Он отметил, что предвыборный период был очень сложным для Трампа, на него оказывалось огромное давление.

«Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», - сказал Путин.

Инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена, пройдет 20 января.

Как отмечали иностранные журналисты, речь Трампа на инаугурации будет оптимистичнее , чем перед первым сроком. Ожидается, что будущий президент провозгласит начало «новой эры национального успеха» и обратится с призывом к «революции здравого смысла».

На инаугурацию Трампа уже приехал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он попытался попасть на митинг с участием республиканца, используя свою страницу в Википедии, так как у него не было с собой подтверждающих личность документов.