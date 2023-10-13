«На грани войны». Ситуация с Израилем и Украиной вызвала тревогу в США

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«Администрация [президента США Джо] Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая быстро истощит их ресурсы и казну», - пояснил он.

Гарднер напомнил, что аналогичной обеспокоенностью уже делилась министр армии США Кристин Вормут.

«Она заявила, что США, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если в конгрессе не одобрят дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов», - добавил журналист.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что американские власти не допустят ситуации в тот момент, когда против Израиля действуют боевики ХАМАС , открылся бы новый фронт.

При этом американские власти пообещали поставить Израилю все необходимое оружие для защиты от обстрелов со стороны ХАМАС.