«На грани войны». Ситуация с Израилем и Украиной вызвала тревогу в США
Соединенные Штаты опасаются войны на двух фронтах из-за ситуаций с Украиной и Израилем, которая истощит страну. Об этом американский журналист Стивен Гарднер сообщил в эфире своего YouTube-канала.
«Администрация [президента США Джо] Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая быстро истощит их ресурсы и казну», - пояснил он.
Гарднер напомнил, что аналогичной обеспокоенностью уже делилась министр армии США Кристин Вормут.
«Она заявила, что США, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если в конгрессе не одобрят дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов», - добавил журналист.
Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что американские власти не допустят ситуации в тот момент, когда против Израиля действуют боевики ХАМАС , открылся бы новый фронт.
При этом американские власти пообещали поставить Израилю все необходимое оружие для защиты от обстрелов со стороны ХАМАС.