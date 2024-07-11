11 июля 2024, 22:48

На главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall готовили покушение

Freepik
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На директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который является одним из главных поставщиков оружия Украине, хотели совершить покушение. Об этом заявил телеканал CNN.

«Когда американцы узнали об этом [плане], они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и помешать заговору», - отметили журналисты.

По их словам, немецкий представитель подтвердил, что Германию предупредили о готовящемся покушении. По неуточненной информации, за планом могла стоять Россия. При этом никаких доказательств этого утверждения не привели.

Ранее в Дании неизвестный мужчина напал на премьер-министра государства Метте Фредериксен. По информации журналистов, он подошел к политику на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. Власти страны заявили, что женщина в шоке после случившегося. Сама она не стала комментировать ситуацию.

Германия Оружие
11 июля 2024, 20:26
США решили кратно нарастить ледокольный флот
Pxhere
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США, Финляндия и Канада договорились объединить усилия в строительстве ледокольного флота в попытке «догнать» Россию и Китай. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации американского лидера.

«Инициатива под названием „Усилия по сотрудничеству в ледокольном сотрудничестве“ была представлена ​​в четверг в кулуарах трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне», - поделился он.

Цель проекта - создание флота ледокольных судов для «проецирования силы» в полярные регионы. Однако американские законодатели и эксперты сетуют на сокращение судостроительных мощностей США в последние годы.

«Особенно с учетом того, что Китай производит военные корабли в беспрецедентных масштабах», - отметили авторы материала.

США не смогут в быстрые сроки усовершенствовать военные возможности в Арктике , уверен обозреватель Виктор Литовкин. Эксперт отметил, что у Штатов никогда не было серьезных позиций на Крайнем Севере. Кроме того, западные страны могут вообще лишиться влияния в Арктике из-за сотрудничества России и Китая. Британские журналисты предположили, что союз двух стран может стать противовесом альянсам, которыми руководят США.

Саммиты США Финляндия Канада Строительство Военные Вашингтон Корабли Россия НАТО Китай
11 июля 2024, 19:05
Две европейские страны необычным способом выразят протест Орбану
РИА «Новости»
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Финляндия и Швеция планируют бойкотировать четыре министерские встречи ЕС, которые будут проходить в Венгрии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

На такой шаг два государства решили пойти в знак протеста визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию. Министерские встречи будут проходить в Венгрии, так как эта страна выступает сейчас председателем в Совете ЕС.

Ближайшее заседание посвятят окружающей среде. На следующей неделе пройдут встречи министров энергетики, юстиции и здравоохранения. По информации издания, Финляндия и Швеция договорились бойкотировать мероприятия в Венгрии до августа.

Ранее Орбан в рамках «миссии мира» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры на высшем уровне. По данным газеты «Европейская правда», о результатах бесед политик написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.

Венгрия Финляндия Швеция Россия Виктор Орбан
11 июля 2024, 18:08
Четыре страны НАТО договорились разработать дальнобойные ракеты
Unsplash
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Министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились разработать новое оружие, способное поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Об этом сообщило агентство FAZ.

«Основной целью является создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров. Это делается для традиционного сдерживания России», - написало издание.

По его данным, страны пока не определились, что это будет за оружие. Рассматриваются варианты крылатой и баллистической ракеты.

Кроме того, в Берлине выразили надежду на присоединение к проекту нового правительства Великобритании.

До создания такого оружия, как пишет издание, аналогичные функции будут выполнять американские ракеты «Томагавк», которые разместят в Германии.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала идею установки дальнобойных орудий безумием, которое следует остановить.

Германия Италия Ракеты НАТО Польша Франция
11 июля 2024, 18:01
Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии
Global Look Press
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Россия жестко ответит на размещение Соединенными Штатами дальнобойных ракет в Германии. ФРГ нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, напомнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что тогда ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», - подчеркнула она.

США планируют с 2026 года размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал такие действия серьезной ошибкой , так как они угрожают международной безопасности.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что шаги США направлены на запугивание России.

Германия США Совет Федерации РФ Ракеты Россия

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