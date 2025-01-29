На финские пляжи выбросило неизвестное белое вещество

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«Происхождение вещества до сих пор неясно, но предварительные исследования показывают, что оно умеренно опасно и не представляет непосредственного вреда для человека», - заявил источник.

По мнению одного из сотрудников Финского института окружающей среды, вещество может быть парафином. Пробы отправили на лабораторную экспертизу.

Сотрудники специальных служб зафиксировали загрязнение в минувшее воскресенье. Кроме того, по некоторым данным, помимо вещества, на пляж Рисхольм выбросило мертвую рыбу.

Местные власти рекомендовали людям не посещать загрязненные пляжи.

Ранее ученые Московской области разработали программу для мониторинга вредных испарений , возникших после выброса мазута на черноморском побережье. Система умеет показывать движение воздушных масс на трое суток вперед и полностью готова к практическому применению.