29 января 2025, 13:27

На финские пляжи выбросило неизвестное белое вещество

Unsplash
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На пляжи полуострова Ханко в Финляндии выбросило неизвестное белое вещество. Загрязнение распространилось на 20 километров, сообщило издание MTV Uutiset.

«Происхождение вещества до сих пор неясно, но предварительные исследования показывают, что оно умеренно опасно и не представляет непосредственного вреда для человека», - заявил источник.

По мнению одного из сотрудников Финского института окружающей среды, вещество может быть парафином. Пробы отправили на лабораторную экспертизу.

Сотрудники специальных служб зафиксировали загрязнение в минувшее воскресенье. Кроме того, по некоторым данным, помимо вещества, на пляж Рисхольм выбросило мертвую рыбу.

Местные власти рекомендовали людям не посещать загрязненные пляжи.

Ранее ученые Московской области разработали программу для мониторинга вредных испарений , возникших после выброса мазута на черноморском побережье. Система умеет показывать движение воздушных масс на трое суток вперед и полностью готова к практическому применению.

Финляндия Экология
29 января 2025, 16:59
Моряки сухогруза Baltic Summer обвинили испанских спецназовцев в краже бюста Сталина
Global Look Press
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Проводившие обыск на судне Baltic Summer испанские спецназовцы после ухода прихватили принадлежащие русскому экипажу сигареты, более 1000 долларов и бюст Сталина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Направлявшийся в Санкт-Петербург контейнеровоз испанские спецслужбы при поддержке ФБР задержали 21 января в рамках проведения операции по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки.

В этот момент судно находилось в нейтральных водах, откуда его принудительно направили в испанский порт Виго. По данным Mash, силовики во время буксировки контейнеровоза угрожали морякам оружием и заставляли их готовить еду.

По прибытии в гавань допрос сотрудники ФБР устроили экипажу жесткий допрос. Пока он шел, весь груз осмотрели испанские криминалисты, но ничего запрещенного не нашли ни в одном контейнере.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада пошли на крайние меры, чтобы ограничить деятельность российских судов в Мировом океане. Он подчеркнул, что речь идет, как об информационных провокациях, так и диверсиях, которые граничат с терроризмом.

Кражи Латинская Америка
29 января 2025, 15:19
Эстония предложила ввести налог за проход по Балтийскому морю
Global Look Press
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Власти Эстонии допустили возможность введения налога за использование Балтийского моря. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр обороны Ханно Певкур.

«Когда вы едете в аэропорт, у вас есть плата за посадку, аэропортовый сбор, включенный в стоимость билета. <…> Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется платить, потому что это, по сути, страховка от повреждения кабелей», - сказал он.

Министр добавил, что власти рассматривают и другие меры по защите кабелей. В их числе - патрулирование страны, установка датчиков обнаружения якорей и возведение оболочек или стен вокруг кабелей.

Накануне Дания разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели.

Налоги Эстония Балтийское море
29 января 2025, 14:39
США уличили в связи с лабораторией в Конго, где возник риск утечки вирусов
Global Look Press
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Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с лабораторией в Конго, из-за которой, по версии Международного Комитета Красного Креста (МККК), может происходить утечка вирусов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, лабораторию в городе Гома, расположенную на границе с Руандой и в которой возник риск утечек опасных вирусов, финансируют американское Агентство США по международному развитию и французский Фонд Мерье.

«Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, когда биологические объекты создаются без надлежащей инфраструктуры и бесконтрольно накапливают образцы возбудителей опасных болезней», - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что большая часть известных случаев утечки опасных патогенов из лабораторий в XXI веке произошла в США.

Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле и содействует странам Африки в решении проблемы.

«Для повышения лабораторного потенциала африканских стран в Бурунди, Уганду и Республику Конго доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора, которые могут быть задействованы для раннего выявления инфекционных угроз в приграничных с ДРК территориях», - отметили в ведомстве.

Накануне региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф ранее предупредил о возможности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Из-за перебоев в подаче электроэнергии, возникших на фоне вооруженного конфликта в Конго, по его мнению, появился риск утечки Эболы и других штаммов.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала мнение о том, что вспышки листериоза в США и Канаде могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий.

США Африка Роспотребнадзор Россия Вирусы
29 января 2025, 13:37
Итоги расследования крушения самолета AZAL обнародуют в ближайшее время
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Специализированные структуры Азербайджана готовятся вскоре обнародовать результаты расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan airlines. Об этом ТАСС заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

«Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», - сказал он.

Ранее появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что основные решения о полете пилоты принимали самостоятельно. Также подтвердилась информация о внешнем воздействии на борт.

Лайнер Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года вблизи Актау на территории Казахстана. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 людям.

Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау

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