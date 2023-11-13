«На две части». В Британии заявили о готовности Запада разделить Украину

По словам профессора, по своей природе ситуация на Украине отличается от той, что наблюдается в секторе Газа. При этом они имеют рад сходств. Как отметил Кафлин, многие страны Запада уже готовы капитулировать и «предать украинское дело», так как этот конфликт не имеет перспективы.

«В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС», - написал профессор.

Он добавил, что аналогичной точки зрения придерживаются в США и во Франции. Запад больше не в состоянии одновременно справляться с более чем одним кризисом в мире.