«На две части». В Британии заявили о готовности Запада разделить Украину
Лидеры западных стран уже готовы согласиться на раздел Украины и капитуляцию в секторе Газа. Об этом заявил главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.
По словам профессора, по своей природе ситуация на Украине отличается от той, что наблюдается в секторе Газа. При этом они имеют рад сходств. Как отметил Кафлин, многие страны Запада уже готовы капитулировать и «предать украинское дело», так как этот конфликт не имеет перспективы.
«В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС», - написал профессор.
Он добавил, что аналогичной точки зрения придерживаются в США и во Франции. Запад больше не в состоянии одновременно справляться с более чем одним кризисом в мире.