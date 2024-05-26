На должность премьер-министра Армении выдвинули архиепископа Баграта

Галстанян возглавляет Тавушскую епархию Армянской апостольской церкви. Во время митинга тысячи людей скандировали фразу «Владыка - премьер».

Оппозиция, заявил один из активистов и ученый-востоковед Гурген Меликян, проконсультировалась с политическими силами и представителями общественности. В итоге единственным кандидатом на должность премьера назвали именно архиепископа.

Сам Галстанян уже обратился к католикосу Гарегину II с просьбой заморозить его духовную службу. Священнослужитель пояснил, что со статусом кандидата на пост главы правительства ее совмещать нельзя.

По словам архиепископа, он рассчитывает на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его резиденции. Если же власти республики не прислушаются к требованиям протестующих, то с утра понедельника, 27 мая, начнутся акции неповиновения.

Антиправительственные акции в Армении возобновились в первой декаде мая.