В минувшее воскресенье, 22 декабря, 29 тысяч студентов и оппозиционеров вышли на акцию протеста в центр Белграда. Во время шествия между некоторыми участниками завязалась потасовка из-за флагов Евросоюза.

«У нас в Сербии вчера были протесты потому, что упала крыша вокзала на людей в Нови-Саде, но Запад врет, что это против России. Мы даже били тех, кто пришел с флагом ЕС», - процитировал Лебедев одного из жителей Белграда, который сообщил ему о произошедшем.

По мнению Лебедева, это случилось потому, что прозападные активисты воспринимают любое скопление людей как протест из-за России, в то время как другие участники этой цели не преследовали.

Сербские студенты и представители оппозиции с ноября проводят регулярные протесты в крупных городах, требуя судить ответственных за обрушение козырька вокзала в Нови-Саде. Символом акций стала окровавленная ладонь. В результате ЧП на вокзале, которое произошло 1 ноября, погибли 14 человек.