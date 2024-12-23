23 декабря 2024, 17:21

На акции протеста в Сербии произошла драка из-за флагов ЕС

Unsplash
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Несколько человек выгнали с акции протеста в Сербии из-за того, что они пришли с флагами Евросоюза. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

В минувшее воскресенье, 22 декабря, 29 тысяч студентов и оппозиционеров вышли на акцию протеста в центр Белграда. Во время шествия между некоторыми участниками завязалась потасовка из-за флагов Евросоюза.

«У нас в Сербии вчера были протесты потому, что упала крыша вокзала на людей в Нови-Саде, но Запад врет, что это против России. Мы даже били тех, кто пришел с флагом ЕС», - процитировал Лебедев одного из жителей Белграда, который сообщил ему о произошедшем.

По мнению Лебедева, это случилось потому, что прозападные активисты воспринимают любое скопление людей как протест из-за России, в то время как другие участники этой цели не преследовали.

Сербские студенты и представители оппозиции с ноября проводят регулярные протесты в крупных городах, требуя судить ответственных за обрушение козырька вокзала в Нови-Саде. Символом акций стала окровавленная ладонь. В результате ЧП на вокзале, которое произошло 1 ноября, погибли 14 человек.

Протесты Сербия Евросоюз Митинги
23 декабря 2024, 17:53
В США сочли маловероятным достижение нового соглашения с Россией по ДСНВ
Global Look Press
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Достижение США и Россией нового официального соглашения взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до его истечения в феврале 2026 года маловероятно. Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«На данный момент наиболее практично и вероятно, что мы можем увидеть прогресс в контроле над ядерным оружием через дальнейшие двусторонние переговоры между Белым домом и Кремлем», - отметил он.

Обсуждение нового официального соглашения между двумя государствами будет трудным и длительным процессом. Вряд ли оно завершится до 5 февраля 2026 года, когда истечет срок действия СНВ-III.

По словам руководителя организации, Дональд Трамп, избранный президентом США, и Владимир Путин, лидер России, могут прийти к соглашению о том, что ни одна из сторон не будет наращивать количество стратегических ядерных боеголовок сверх установленных договором.

В феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в ДСНВ с США. Как объяснил президент России Владимир Путин, это было сделано для того, чтобы понять, на что претендуют Франция и Великобритания, входящие в НАТО и обладающие стратегическими ядерными арсеналами.

В конце ноября президент России подписал новую редакцию указа об основах государственной политики ядерного сдерживания. Этот документ дает стране право использовать ядерное оружие в ответ на любые действия, которые будут угрожать ее суверенитету и безопасности.

Ядерное оружие США Россия
23 декабря 2024, 17:15
Сотни кофеен Starbucks устроили забастовку
Unsplash
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Работники Starbucks Corp. проводят пятидневную забастовку. С каждым днем участие в акции будет принимать все большее количество кофеен, объявил в соцсети X профсоюз Starbucks Workers United.

Сотрудники Starbucks Corp. начали бастовать 20 декабря. Как сообщал CNN, в пятницу протесты стартовали в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В субботу к акции присоединились работники кофеен в Колорадо, Огайо и Пенсильвании, а в воскресенье - в Миссури, Нью-Джерси, а также Нью-Йорке.

Профсоюз, который объединяет более десяти тысяч человек и свыше 500 кофеен, хочет добиться увеличения зарплат и заключения трудового соглашения с сотрудниками.

По его данным, компания не согласилась незамедлительно повысить минимальную почасовую оплату на 64%, а лишь готова увеличить ее в будущем на 1,5%.

В Starbucks, однако, заявили о готовности вернуться к переговорам и заключить сделку, утверждая, что обсуждения прервали именно представители профсоюза.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в России подорожает качественный шоколад из-за проблем у стран-производителей какао-бобов, в частности, из-за частых забастовок.

США Забастовки
23 декабря 2024, 16:25
В Британии назвали Карла III лучшим кандидатом для общения с пришельцами
Global Look Press
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Король Великобритании Карл III стал идеальным кандидатом для встречи с инопланетянами. Такое мнение выразил британский режиссер и уфолог Кристофер Ли, сообщила газета Daily Star.

В одном из своих документальных фильмов Ли рассказал об интересе монарха к пришельцам. По мнению режиссера, никто не справится с диалогом с инопланетными существами также хорошо, как 76-летний британский король.

«Когда мы установим контакт, настоящий контакт с инопланетянами, мировые лидеры должны будут представлять нас. Я думаю, Карл III был бы в первых рядах», - заявил Ли.

Уфолог отметил, что король - защитник всех религий. Именно таких людей нужно знакомить с пришельцами.

Ранее профессор и уфолог Юрий Симаков заявил, что пришельцы с других планет могут оказаться совсем не такими , как их представляют люди. По его словам, встреча с инопланетянами могла состояться, но это произошло неосознанно для человечества.

Великобритания Режиссер Карл III
23 декабря 2024, 15:35
Пакость или подготовка беспорядков? Политолог — о призыве Госдепа уезжать из Белоруссии
РИА «Новости»
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Госдеп присвоил Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. С чем это связано и что замышляют уходящие в отставку демократы, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он предположил, что в США могут пытаться создать нервозную обстановку в стране перед выборами.

«Ожидаются, видимо, какие-то массовые беспорядки. Вот. Для того, чтобы граждан призывать покинуть страну - значит, массовые беспорядки должны достичь, по вычислениям Госдепа, масштабов гражданской войны. А каких-либо военных действий и угроз иного рода там просто не просматривается, вполне стабильная обстановка в стране», - рассказал Станкевич.

Собеседник 360.ru добавил, что демократы могут о чем-то догадываться или напрямую что-то готовить. Он не исключил, что это может быть «пакость напоследок, [чтобы] потрепать нервы».

В ноябре Служба внешней разведки сообщила , что Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии в 2025 году.

США Белоруссия Госдеп США Беспорядки Выборы в Белоруссии Выборы

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