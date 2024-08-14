На АЭС «Фукусима-1» произошла новая утечка радиоактивной воды

Специалисты 9 августа зафиксировали в одном из резервуаров аномальное снижение уровня воды. Они сделали замеры в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива и не нашли отклонений. При помощи робота выяснили, что около 25 тонн жидкости вытекли через дренажные отверстия в подвал и остались в пределах здания.

Компания-оператор станции TEPCO приостановила подачу новой воды. По ее подсчетам, это не приведет к проблемам - температура в бассейне может подняться лишь до +46 градусов. В течение недели опять запустят робота, чтобы найти место и причину утечки.

Крупная утечка воды с радионуклидами на АЭС «Фукусима-1» произошла в феврале, сообщили «Известия». Опасные вещества могли попасть в почву.