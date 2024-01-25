25 января 2024, 06:28

Мышление холодной войны. Сенатор США обвинил коллег в упрямом нежелании пойти навстречу России

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Американские политики застряли в прошлом и даже не попытались наладить отношения с Россией, хотя это могло бы коренным образом изменить обстановку в мире. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил об этом в интервью телеведущему Такеру Карлсону

«Думаю, кто-то из этих людей <…> застрял в мышлении времен холодной войны <…>. Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения с Россией », - сказал он.

Политик обвинил конгрессменов в том, что отказались даже от малейших шагов навстречу России. Рэнд Пол напомнил, что предлагал снять санкции с депутатов Госдумы в обмен на отмену рестрикций в адрес конгрессменов, но голосование в профильном комитете сената провалилось - идею поддержал всего один человек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не Россия испортила отношения с США. По его словам, американские политики не извлекли уроков прошлого.

США Конгресс США Международные отношения Россия
25 января 2024, 04:24
«Гибридная агрессия». Нарышкин рассказал, почему Запад начал информационную войну
РИА «Новости»
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Заявления западных политиков про якобы стремление России напасть на Североатлантический Альянс — это информационная война, которую ведут для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Такое мнение выразил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости».

Заявления западных политиков про якобы стремление России напасть на Североатлантический Альянс - это информационная война, которую ведут для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Такое мнение выразил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости».

«Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России», - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет необходимости ни на кого нападать , а утверждения ЕС и НАТО об обратном - чушь.Также Лавров отмечал, что Москва не портила отношения с Вашингтоном , поэтому не будет «просить прощения», чтобы их наладить. Он объяснил, что российской стороне не на что жаловаться.

Россия Запад НАТО
24 января 2024, 23:03
«Очень благоразумный». Экс-аналитик Пентагона назвала отличительные качества Лаврова
РИА «Новости»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отличается честностью и высоким уровнем образованности. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски на YouTube-канале Judging Freedom.

«Лавров, конечно, хорошо проинформирован. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями. Он очень благоразумный», - сказала она.

Квятковски отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сильно отличается от главы МИД России. По ее словам, американский деятель не всегда хорошо подготовлен на мероприятиях, иногда не может ответить на вопрос журналиста как следует.

«Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно», - призналась специалист.

Ранее Лавров заявил, что мнение ЕС и НАТО о желании России на кого-то напасть - чушь. Он отметил, что у российской стороны нет необходимости для атак.

США Пентагон Сергей Лавров Россия МИД РФ
24 января 2024, 21:30
Лавров назвал чушью заявления Запада о желании РФ кого-то атаковать
РИА «Новости»
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У России нет никакой необходимости нападать на кого-то, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса — чушь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передало РИА «Новости».

«Чушь. <…> У нас нет никакого желания, никакой необходимости - ни военной, ни политической, на экономической - куда-то на кого-то нападать», - заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не портила отношений с США , поэтому не собирается извиняться для их налаживания. По словам главы МИД РФ, американская сторона вряд ли поменяет политику по отношению к Украине, даже если к власти снова придет бывший президент Штатов Дональд Трамп. Сейчас у США есть только тенденция к разрушению отношений между странами.

Также Лавров раскритиковал «формулу мира Зеленского» и назвал ее бессмысленной. Чем раньше Запад пойдет это, тем лучше будет для него.

У России нет никакой необходимости нападать на кого-то, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса - чушь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передало РИА «Новости».

США Сергей Лавров Отношения Россия Запад
24 января 2024, 19:29
Невыносимая атмосфера расизма. Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ
РИА «Новости»
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Азербайджанская делегация заявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и покинула сессию в Страсбурге в знак протеста. Об этом сообщило информагентство «АзерТАдж».

Представители республики обвинили организацию в том, что ее используют в качестве платформы для нападок на некоторые государства.

«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», - заявила делегация.

В заявлении также указали, что организация собирается официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. На самом деле отношение организации к республике обострилось еще в сентябре прошлого года.

ПАСЕ ранее призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом. Таким образом организация показала свою никчемность , заявил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

ПАСЕ Европа Азербайджан

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