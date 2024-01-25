Мышление холодной войны. Сенатор США обвинил коллег в упрямом нежелании пойти навстречу России

«Думаю, кто-то из этих людей <…> застрял в мышлении времен холодной войны <…>. Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения с Россией », - сказал он.

Политик обвинил конгрессменов в том, что отказались даже от малейших шагов навстречу России. Рэнд Пол напомнил, что предлагал снять санкции с депутатов Госдумы в обмен на отмену рестрикций в адрес конгрессменов, но голосование в профильном комитете сената провалилось - идею поддержал всего один человек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не Россия испортила отношения с США. По его словам, американские политики не извлекли уроков прошлого.