15 февраля 2024, 16:11

Мышиная возня. Что затеяли США, чтобы возродить помощь Украине

Global Look Press
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Американцы решили попугать самих себя российской системой уничтожения космических спутников. Правда, об успешных испытаниях Минобороны отчиталось еще три года назад. Но во время выборов президента США котируются и устаревшие новости. Тем более что под предлогом новой «российской угрозы» у лоббистов есть шанс заполучить деньги для Украины.

Важный нюанс: если американских политиков действительно напугают «новые данные разведки», они могут повысить уровень DEFCON - боеготовности армии и страны в целом. Эта система действует с 1959 года и предусматривает несколько уровней, последний из которых, пятый, - обычное мирное состояние государства.

При DEFCON-4 повышается активность разведывательных служб - на этом уровне американцы просидели практически всю холодную войну. Именно тогда СССР и Соединенные Штаты постоянно обвиняли друг друга в попытках использовать космос для размещения там оружия, в том числе ядерного.

Третий уровень повышенной боевой готовности вводили на три дня после терактов 11 сентября 2001 года. На втором уровне готовности США были во время Карибского кризиса. Первый, к счастью, никогда не объявляли, ведь он означал бы неизбежность или начало ядерной войны.

Тот факт, что в Штатах безо всякой разведки отлично услышали заявление российских военных, подтверждается публичной истерикой, которую устроил тогда официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он утверждал, что обломки старого советского спутника могут угрожать безопасности Международной космической станции.

Вполне вероятно, скоро конгрессменам также отроют «тайну» о том, что армия России с января прошлого года имеет на вооружении гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» , которую практически невозможно поразить из-за уникальной способности маневрировать. Кстати, по этому поводу американцы тоже горевали.

США всегда будут обвинять Россию Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо констатировал, что администрация президента США Джо Байдена снова пытается использовать ультимативный язык вражды времен Рональда Рейгана. Но это путь в никуда.

«Ну, а дилетанты ахают-охают, особенно в США. Это очередная мышиная возня, и если суммировать все, что они говорят, станет понятно, что все это внутренняя повестка. Сейчас все используют для того, чтобы выиграть президентские выборы», - пояснил Ордуханян.

По его словам, американцев ждет огромное количество вбросов о «русской угрозе», «китайской угрозе», «венесуэльской угрозе», «трамповской угрозе», «байденовской угрозе». Все это лишь элементы политической борьбы.

Российская противоспутниковая система «Нудоль» Министерство обороны России отрыто сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия еще в ноябре 2021 года.

С помощью эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» сбили неработающий спутник «Космос-1408», который вывели на орбиту в 1982 году.

Сам Запад тоже не упускает возможность использовать космос в своих далеко не научных интересах, напомнил американист. Иначе для чего компания Илона Маска на ракете Falcon 9 запустила очередные спутники противоракетной защиты? Россию обвинили в космической угрозе Член палаты представителей Майк Тернер предупредил об угрозе национальной безопасности США, связанной с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом». По информации СМИ, давить будут на то, что Россия будто бы собирается разместить ядерное оружие в космосе, чтобы сбивать иностранные спутники и гражданские коммуникации.

Тернер - давний лоббист интересов Украины и активный сторонник выделения ей финансовой помощи. Недавно он вернулся из очередной поездки в Киев, после чего снова принялся уговаривать перечислить Украине 60 миллиардов долларов. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении палаты представителей.

Пока американские политики не желают расставаться с деньгами. Один из членов комитета по разведке отметил, что сообщения о космических намерениях россиян - «серьезная проблема, но не кризис». К тому же о возможности России сбивать спутники известно как минимум три года, уточнил Politico.

Вбросы к президентской гонке Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» согласился, что история о космической агрессии России вполне может быть попыткой давления на конгрессменов.

Тем более что они намереваются отклонить законопроект о помощи Украине и Израилю.

Все заявления, будто Россия несет ядерную угрозу миру, беспочвенны, надуманы и нужны лишь для того, чтобы выстраивать ее агрессивный и неадекватный образ на международной арене. Сколько бы Москва ни опровергала эти обвинения, периодически они все равно будут возникать.

«Хотя в мире существует только одно государство, которое применяло атомное оружие, - это Соединенные Штаты Америки. Думаю, они сами хотели бы размещать ядерное оружие в космосе, но вряд ли у них сегодня есть такие возможности», - подытожил Мезюхо.

Ядерное оружие США Космические спутники Россия Оружие Космос
15 февраля 2024, 16:35
Женщина заставила детей попрошайничать и заработала состояние
Global Look Press
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Женщина в Индии заставила своих детей попрошайничать и заработала около 250 тысяч рупий. Об этом сообщило издание NDTV.

Правоохранители задержали 40-летнюю Индру Бай в городе Индоне во время прошения милостни. При ней обнаружили порядка 19 тысяч рупий.

На допросе полицейские установили, что фигурантка входит в сеть профессиональных попрошаек, а у ее семьи есть двухэтажный дом в штате Раджастан и внушительное состояние.

Задержанная рассказала, что отправила трех детей просить деньги на улице, благодаря чему заработала около 250 тысяч рупий за полтора месяца. Из них 50 тысяч положила на банковский счет, 100 тысяч отправила родственникам, а на остаток купила акции.

Полицейским удалось задержать восьмилетнюю дочь задержанной, а ее сыновья сумели убежать от правоохранителей. Полиция в Индии активно борется с попрошайничеством на улицах городов.

Ранее в Индии муж с женой обезглавили двух женщин во время ритуала по привлечению денег.

Дети Индия Женщины
15 февраля 2024, 14:50
Польша закрыла вопрос с репарациями от Германии
РИА «Новости»
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Репарации от Германии в пользу Польши за ущерб в годы Второй мировой войны получить не получится. Этот вопрос закрыт, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что его предшественница на посту министра Анна Фотыга говорила, что репарации признали в Потсдаме. Но их якобы присвоил Советский Союз. Поэтому Польша юридически не сможет получить выплаты.

«Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт», - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что предыдущее правительство Польши не привело слово «репарации» и даже не указало номер банковского счета, на которой власти Германии должны перевести средства, когда снова поднимало этот вопрос.

Осенью 2022 года республика в очередной раз потребовала от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций. Вопрос поднимал глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Германия Вторая мировая война Польша
15 февраля 2024, 14:30
Угрозу для поездок за рубеж увидели для объявленного Россией в розыск премьера Эстонии
Global Look Press
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Объявленная в розыск МВД России премьер-министр Эстонии Кая Каллас столкнется с риском выдачи во время зарубежных поездок. Об этом в комментарии порталу Delfi заявил генеральный прокурор балтийской республики Андрес Пармас.

Он пояснил, что сейчас главу правительства Эстонии защищает международное дипломатическое право, которое гарантирует ее неприкосновенность. Но у России с рядом государств есть заключенные договоры об экстрадиции находящихся в розыске.

«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», - заявил Пармас.

Генеральный прокурор Эстонии добавил, что риски заграничных поездок для Каллас значительно возрастут, когда она оставит должность премьер-министра и станет частным лицом.

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас , госсекретаря балтийской республики Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Карточки всех трех членов правительств появились в базе разыскиваемых лиц российского ведомства. По данным СМИ, уголовные дела завели после сноса памятников советским воинам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявленные в розыск балтийские политики и чиновники несут ответственность за надругательство над исторической памятью и враждебные действия в адрес России.

МВД РФ Литва Россия Эстония
15 февраля 2024, 14:00
Норвегия выразила сожаление из-за намерения России выйти из Арктического совета
РИА «Новости»
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Норвегия, которая председательствует в Арктическом совете, будет сожалеть, если Россия покинет форум высокого уровня по взаимодействию в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника по связям с общественностью МИД скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.

«Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», - отметила дипломат.

По ее словам, важно, чтобы все страны совета взяли на себя ответственность за обеспечение устойчивости региона. В Норвегии не хотели бы, чтобы кто-то из восьми членов покинуть форум, подытожила она.

Накануне в МИД заявили, что Россия перестала платить членские взносы в Арктический совет. В ведомстве указали, что для возобновления оплаты необходимо возобновление конструктивной работы членов форума.

В МИД также не исключали выход из Арктического совета на фона деятельности организации, которая перестала соответствовать интересам России.

Международные отношения Норвегия Россия

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