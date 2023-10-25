Мятник качнулся. Кого поддержала Россия в конфликте на Ближнем Востоке

«Отношения России с Израилем безусловно изменились. Сейчас маятник как бы пошел от плюса к минусу. Отношения не системно поменялись, а пока ситуационно», - сказал он.

Сейчас на фоне израильско-палестинского конфликта те, кто взаимодействовал с Израилем, ищут точку своей позиции по отношению к этой стране. Россия, как и Китай, заняла сдерживающую позицию, потому что поддерживать не в стиле Путина, а также не в стиле системных, политических и геополитических действий РФ.

«Безусловно в России осуждают террористическую атаку ХАМАСА, как и во всем мире. Однако мир разделился по реакции Израиля на эту террористическую атаку. И вот тут как бы все и началось. Израиль получил условно жесткую поддержку коллективного Запада во главе с США и аккуратные, нейтральные отношения [с остальными] до того, когда все придет к какому-то миру, полумиру и так далее. А Россия как бы и есть вторая часть мира, которая говорит о том, что Израиль повел себя некорректно», - пояснил политсоветник.

Израиль пострадал от террористов, но он и сам себя ведет как радикалы. И вот это поведение израильских властей стало тем маятником, который повлиял на отношения с Россией, резюмировал Маркелов.